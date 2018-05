Consejos para mantener la armonía y energía positiva en el hogar

Mantener tu hogar lleno de energía positiva no es una tarea difícil. La armonía en casa es importante es importante para ofrecer un ambiente acogedor para los que allí viven y las personas que visitan.

La clave principal, obviamente, es mantener una relación armoniosa entre los que conviven allí.

Te ofrecemos algunos consejos para lograr esa armonía:

–Deja entrar la luz natural: la luz del sol afecta de manera positiva nuestro sistema nervioso, por eso es importante tener ventanales o tratar de abrir las cortinas durante el día. Si no tienes acceso a luz natural, puedes comprar alguna bombilla de amplio espectro.

-Decora los espacios con plantas: las plantas son los mejores filtros para limpiar el aire que respiramos, mejor que un purificador eléctrico. También su color verde es ideal para la armonía por ser un equilibrante.

-Elige lo simple y mantén el orden: una casa ordenada es de inmediato más acogedora y armoniosa. Se debe guardar lo que no se use en armarios o cajas, y deshacernos de las cosas que en verdad no necesitemos.

-Espejos en lugares estratégicos: los espejos, como elemento decorativo, ayudan a agrandar espacios y dar luminosidad, pero según el feng shui pueden ser negativos para la armonía si se colocan en el dormitorio o justo en la entrada de la casa.

-Un aroma agradable: ventilas todos los espacios es importante para no acumular malos olores. También puedes colocar velas aromáticas o inciensos en la sala de estar o cualquier espacio.

-La selección de los colores: un aspecto importante. El blanco puede aportar luz a un espacio, perfecto para zonas calurosas al igual que los tonos azules. Las plantas naturales aportan el toque verde necesario y unos detalles en negro o metalizados, en decoración, dan elegancia a cualquier estancia.

