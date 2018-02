5 opciones si estas cansada de Tinder

Match, conversar, hacer swipe porque hay gente más atractiva e interesante. Sobre todo, hacer swipe y swipe y swipe. Intercambiar mensajes, “¿Hola, cómo estás?” o “¿Quieres tener sexo?”. Salir. Tener relaciones o una mala cita y el ciclo se repite, mientras la molestia se incrementa. Este año, Tinder tiene 50 millones de usuarios y 1,6 billones de swipes, es decir, personas que están buscando algo – y alguien- mejor. Equiparan el proceso de escoger a alguien y conocerlo, al de ir al supermercado, tomar el producto y devolverlo. Y algunos comienzan a hacer notar su hastío en la estructura.

Ya desde 2015 la reportera de Vanity Fair, Nancy Jo Sales, hablaba del “fin de las citas”. Hoy la orden del día son los ghosting, mensajes agresivos y comportamientos que dan pie a a artículos como “XX historias de horror en Tinder que te harán avergonzarte”. De ahí la popularidad de portales como “Bye Felipe” -que toma capturas de pantalla de los patanes de esta red social- o hashtags como #NoHookups – que desde 2016 muestra a usuarios queriendo relaciones más serias.

Más allá de los análisis sociológicos sobre el fin del romance, mostramos 5 aplicaciones que podrían ofrecerles algo más allá que la estructura con las que las aplicaciones de citas más populares funcionan. Lo demás depende de ustedes y de su suerte.

Do I Date

Creada en Inglaterra, está en la Apple Store. Es como el Trip Advisor de las citas y muestra a las personas tal y como son, calificadas por quienes salieron con ellos. Se creó con el propósito de que las personas no pierdan su tiempo. Es gratis.

Bumble

Tiene más de 18 millones de usuarios registrados y las mujeres son las que dan el primer paso. Ellas tienen 24 horas para hablarle a un match. Creada por Whitney Wolfe (exdirectiva de Tinder y quien terminó demandando a la empresa por acoso y discriminación), su fin es empoderar a las mujeres. De esta manera, los usuarios pueden buscar pareja, hacer amigos y pueden ampliar contactos profesionales. La firma asegura haber propiciado 7,500 compromisos y bodas. Registra una cuarta parte de swipes al mes. Está disponible para iOS.

How About We

Busca ir más al grano en la primera cita. En vez de que ustedes busquen el amor de su vida en la web, les da tips más realistas sobre lo que pueden hacer con la persona que les gusta. De esta manera, sugiere planes con su match. Aunque no hay test de compatibilidad, se puede probar gratis o se puede pagar hasta 95 dólares al mes por más opciones en ideas de citas en tiempo real.

Happn

Está en iOS y Android y tiene más de 40 millones de usuarios. Deben crear una cuenta conectada con Facebook. Opera con geolocalización. También les dice si alguna vez los matches se cruzaron. Para usar la app, los hombres tienen 10 saludos y también tiene integración con Spotify, donde se pueden enviar canciones a los matches.

Matchmakings

Personal MatchMaker, por ejemplo, está en cuatro países europeos y ayuda a los ricos y solteros de oro a encontrar pareja con patrimonio y capital cultural, así como Vida, Ivy y Elan, basadas en Londres . También matchmakings como Mi Media Manzana en Latinoamérica hace un extenso test de compatibilidad para hallar a alguien similar. Tienen costo, pero garantizan resultados.

Q&A

Terry Amsbury y Jamie Forsyth, creadores de la página review de citas Do I Date

¿Por qué crearon la plataforma?

Nos basamos en las malas experiencias de citas de nuestros conocidos. Uno le da algunas veces like a una persona, habla con ella y resulta que no es lo que decía ser al comienzo. No puedes crear un vínculo real porque ha sido una mentira. Te relacionas con alguien y todo resulta ser falso Entonces creamos esta plataforma porque si alguien tiene un review, le dice a la gente la verdad y tiene más seguridad.

¿Qué pasa con la gente que tiene una mala “crítica” en la página?

No siempre vamos a caerle bien a todos, no siempre vamos a ser perfectos en todo, pero la calificación de la persona no solo se basa en uno sino en varios reviews. Generalmente los malos son de ex dolidos, pero generalmente la persona inscrita tiene buenos reviews. Tenemos también unas guías de comunidad con unas reglas para evitar que algo así pase.

¿Cómo creen que Do I Date está cambiando la cultura de las citas?

La gente va a comenzar a reevaluar la forma en cómo trata al otro en las citas. Ahora, al estar bajo un review la gente no va a tener que fingir y va a ser más libre de decir lo que piensa.

Cuéntenos de algunos reviews

Hemos tenido historias donde los casados tratan de engañar mujeres y estos han sido expuestos como advertencia a las otras, o de otras personas que tienen ciertos comportamientos en las citas que son muy marcados .

¿Cómo se desenvuelve esta app en la época de Me Too?

Precisamente por esto la creamos. La gente nunca había tenido una plataforma donde puede decir si le puede pasar algo malo con una persona. Tienes a alguien en Facebook con quien viviste algo horrible, te bloquea y nada le pasa.