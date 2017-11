'Diosito, te regalo mi Spiderman, pero cura a mi abuelito' El pequeño conmovió a las redes al pedir por su abuelo.

Un niño ha enternecido a las redes sociales luego de compartir una ofrenda para su abuelo que tiene cáncer. Decidió darle una ofrenda a Dios con tal de que su querido abuelo venza la batalla que lucha contra el cáncer.

“Los miércoles y viernes hacemos Misa en el colegio. Un día entré a la capilla a dejar todo listo para el padre. Entonces, entro y veo a este Spiderman sobre el altar. Mi primera reacción fue decir ‘¡Estos niños!’. Me acerqué y debajo del brazo tenía el papelito. Lo leí, me conmoví y se me cayeron hasta las lágrimas”, según dijo la maestra de religión de la iglesia en la que el niño dejó al personaje de ficción.

[😭💔] Una amiga es profesora en una escuela y hoy entró a la capilla y encontró esto en el altar: pic.twitter.com/wCdaLduuFY — Belen Bonnard (@BelenBonnard) October 26, 2017

Las reacciones en redes sociales

Luego de que la imagen se volviera viral, cientos de usuarios se volcaron a decir que deberíamos ser más como los niños que dan sin esperar nada a cambio. "Me salió una lagrima mi abuelito murió de cáncer".