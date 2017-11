Las lecciones de vida más bellas que aprendimos de "Coco" Prepara los pañuelos porque seguramente terminarás llorando con todo lo que "Coco" tiene por enseñarte

Todas las películas de Disney·Pixar tienen algo en común: son simplemente geniales y una obra maestra en cuanto a historia y animación. No se trata de simples películas para niños sino que tienen un trasfondo que los adultos podemos disfrutar y que sin duda, pueden movernos hasta las fibras más sensibles del corazón.

El estreno de "Coco" marcó un parteaguas en las producciones del gigante del entretenimiento -especialmente en tiempos de Trump- ya que logró emocionar al mundo de manera espectacular con el color y la fuerza de las tradiciones mexicanas.

A simple vista "Coco" podrá parecer la típica historia del niño que persigue sus sueños ante el rechazo de los que lo rodean y que emprende un viaje a lo desconocido para encontrar su verdadera fuerza, pero en realidad, tiene un cúmulo de lecciones que no pueden pasar desapercibidas:

Nunca subestimes el poder de la música

No sólo son las letras o las melodías, son las emociones que ésta te provoca y cómo te acerca a tus recuerdos y seres queridos. ¿Cuántas veces no has llorado o sonreido con una canción porque te recuerda a tu abuelita o a un ex que amaste mucho? Para Miguel, la música lo era todo. Representaba su fuerza, sus sueños y su admiración hacia sus ídolos y origen. ¿Hay que decir más? (No queremos spoilearte nada)

No olvides tus orígenes

"Coco" retrata a la perfección lo que es México y sus festividades de Día de Muertos. Entre el color, la música y la alegría, nos recuerda que hay que abrazar de dónde venimos, sin importar nada pues es lo que nos forma en el presente y determina hacia dónde queremos ir. Una de las lecciones básicas de la película. Sí, "Coco" despertó nuestro orgullo mexicano, pero sobre todo, el orgullo de estar en donde estamos.

Y nunca pero nunca olvides a los que amas

La familia es un eje muy importante en "Coco". Tus abuelos, tus padres, tus tíos y hasta esos primos con los que siempre te peleas son fundamentales en tu vida de una u otra manera. Deja de quejarte porque tu abuela te da un beso tronado en la mejilla o porque tu papá les enseña tus fotos vergonzosas a tus amigos en las reuniones. Agradéceles, celebra que están contigo y nunca olvides de devolverles sus cariños. Nunca sabes cuando será la última vez que los veas. *Llora como Magdalena*

Hablando de tradiciones…el Día de Muertos es una fiesta

Es común pensar que el negro y el silencio representan luto pero no en México. Para los latinos en general, la fiesta lo es todo y en México no puede faltar la música ni el color aún cuando se trata de recordar a nuestros seres fallecidos. Es una mentalidad muy especial el creer que hay que celebrar lo que vivieron, más allá de llorar por su ausencia. ¿Les gustaba el tequila? ¡Pongámosles una botella!, ¿comían muchos dulces? ¡Pongámosles dulces!

Eres increíble sin importar tu apariencia

¿Un perro sin pelo es hermoso? Dediquemos este apartado a Dante, el divertido Xoloescuincle que acompaña a Miguel en toda su travesía. Los Xolos son perros muy especiales en la cultura mexicana pues eran símbolo de lealtad y un guía espiritual que llevaba a los muertos por el camino al Más Allá. Dante era pelón, de dientes chuecos, ojos saltones y lengua de fuera. Parecía torpe y perdido en la vida pero no tardó en sorprendernos con su valentía y amor hacia Miguel.