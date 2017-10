El error de WhatsApp que hace posible que te espíen No, no me digan eso.

Uno de los peores temores de mucha gente es que los espíen en WhatsApp. Y el sueño de muchos otros, es de hecho, poder hacerlo

¿El problema? Hay un error en el mensajero que permite que te stalkeen. Pero calma, no permite que revisen tus conversaciones tal cual, sino algo más extraño: que conozcan tus horarios gracias a tus conexiones. Sí, aunque tengas desactivada la última conexión.

Rob Heaton es quien ha descubierto dicho error y lo ha señalado. Por el momento WhatsApp no lo ha solucionado.

El error

Ahora alguien con conocimientos puede rastrear tus hábitos sin mayor problema. La clave está en el "En línea".

Como sabes, puedes configurar tu WhatsApp para que nadie vea tu última hora de conexión, pero aún así, cuando estás dentro de la app, no hay forma de evitar que aparezcas en línea. Bueno, pues alguien con conocimiento en la materia puede, fácilmente, a través de WhatsApp Web, acceder al archivo en donde se guarda tu historial de "En Línea" y saber exactamente a qué hora y cuántas veces te has conectado en el día. Y no, no hay nada que puedas hacer para evitarlo.

Esperemos que WhatsApp reaccione pronto a esto y brinde una solución para la tranquilidad de sus usuarios.