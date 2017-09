La emotiva carta de una madre que perdió a su hijo durante el temblor para su ídolo

El temblor de 7.1 en escala Richter del pasado 19 de septiembre, acabó con decenas de edificios y cientos de vidas. Muchas historias tuvieron final feliz, con personas rescatadas de entre los escombros con vida y aún entre el dolor por haber perdido su patrimonio, la alegría de volver a nacer no se compara.

Pero también, de entre los escombros surgieron historias tristes, siendo el Colegio Rébsamen uno de los puntos más trágicos, con al menos 5 adultos y 32 niños muertos, entre los que se encontró el pequeño Santiago Flores. Hoy, ha comenzado a circular una emotiva carta que realizó su madre ante el dolor de la muerte de su hijo.

El pequeño era admirador del jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y según narra su madre: “No había hombre que admirará más" que a su papá y a él. La intención de la madre de Santiago, no era otra más que la que hacérsela llegar a Cristiano y así que este supiera de la existencia del pequeño.

La carta se difundió a través de redes sociales y nos enteramos de que Santiago cumpliría siete años este jueves por lo que la madre consideró informarle al jugador, lo importante que fue para él durante su corta vida, pues incluso ese mismo día por la mañana, hizo mención de su grandeza.

“Señor Cristiano Ronaldo. Le escribimos llenos de dolor, mi hijo Santiago Flores Mora quedó atrapado en el Colegio Enrique Rébsamen, estaba en segundo A, hoy es su cumpleaños cumpliría 7. El motivo de escribirle es porque él era más que su admirador, escribía en todos lados su nombre, últimamente le daba por llenar cualquier nota del colegio como Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo. Sólo le mando el uniforme que su padre le compró, me pidió sólo una vez que le mandara a escribir a máquina su nombre, como él no lo hizo tomó su plumón y lo escribió, no una, todas la veces que lo necesitaba, por eso continuamente lo rescribía”