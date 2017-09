Frida, la perrita mexicana que ha salvado más de 50 vidas en desastres naturales

El sismo de 7.1 grados ocurrido el día de ayer en México ha movilizado a cientos de personas, quienes han trabajado incansablemente en las labores para rescatar a la gente que se encuentra atrapada bajo los escombros. Sin embargo, los seres humanos no son los únicos que han apoyado.

Frida, una perrita de raza labrador, que cuenta con un poco más de cuatro años de entrenamiento, ha participado desde ayer en la búsqueda de las personas que se encuentran bajo los escombros de los edificios derrumbados en la Ciudad de México.

You may be cool but you will never be Frida la perrita con lentes y calcetitas que rescata humanos cool pic.twitter.com/aLAGQz15IY

— fridafan (@fuckyoureader) 14 de septiembre de 2017