Prepara una mochila de emergencia para enfrentar desastres naturales o humanos

Hoy empezamos el día con noticias preocupantes, solo nos queda ponerle seriedad a la situación, estar prevenidos y rezar mucho para que regrese la calma al mundo 🌎💚💛 #mochiladeemergencia.

A post shared by 📍 PARADIS 18! (@paradis18.moda) on Sep 20, 2017 at 8:40am PDT