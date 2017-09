Barack Obama manda mensaje de solidaridad a México tras el sismo

Tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió la tarde de ayer al centro de México, Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, envió un mensaje de solidaridad para el país, pero principalmente para las personas que resultaron afectadas.

Obama escribió un tweet con el que dio a conocer que estaba al tanto de la situación en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, y otros estados, y envió, a su manera, su apoyo para el país.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

El ex presidente Obama no ha sido el único personaje político extranjero que ha expresado su solidaridad con el pueblo mexicano. Minutos después de lo sucedido diversos mandatarios enviaron sus mensajes de apoyo.

Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos y uno de los personajes más controversiales, tuiteó que está dispuesto a brindar apoyo de ser necesario.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017