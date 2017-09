“Las personas más exitosas que conozco han sufrido depresión”: J.K. Rowling La depresión es una de las enfermedades más incapacitantes

La depresión es un padecimiento que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aún existen personas que dudan de la existencia de dicha condición y de su gravedad.

Ese es el caso del boxeador estadounidense Andrew Tate, quien hace unos días contradijo a J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', después de que afirmara que la depresión es real.

La depresión no es real. Si te sientes triste, sigues adelante. Siempre estarás deprimido si tu vida es depresiva. Cámbialo”.

La respuesta de Rowling

Ante esto, Rowling decidió no quedarse callada y contestarle, tanto a Andrew como a las demás personas que dudan de la enfermedad, con un contundente mensaje:

Algunas de las personas más talentosas, exitosas e impresionantes que conozco han sufrido o sufren depresión. No estás solo. Un abrazo”.

Así mismo, la famosa escritora explicó que ella batalló durante mucho tiempo con la depresión. Y que, de hecho, fue Harry Potter (como personaje) quien la ayudó durante esa dura etapa.

Harry helped me through my own depression, as I've said many times before. Let's both keep slaying those dementors x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 8 de septiembre de 2017

Rowling aconsejó a los cientos de personas que le compartieron su caso personal de depresión vía Twitter. Y agradeció el apoyo a quiénes reafirmaron su idea de que ésta es una grave enfermedad.

Don't be hard on yourself. I heard it takes years of study (medicine, philosophy, history) to earn the honour of a shirtless avatar. https://t.co/Bd9PWKB9Mw — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2017

True //shirtlessness// is so much more than a naked torso, Alex. Start slowly, maybe with one really dumb opinion. *No reading.* Good luck! https://t.co/DtJhEE1KiT — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2017

Qué bien que Rowling contestó y sigue haciendo una labor de difusión para dar a conocer lo grave de la depresión.