¿Por qué el huracán 'Irma' es tan fuerte? y 9 preguntas sobre huracanes

El poderoso huracán Irma amenaza a millones de personas en el Caribe y Florida. A continuación presentamos algunas preguntas y respuestas sobre este meteoro y los huracanes en general.

Irma es una tormenta clásica de Cabo Verde, que se originan cerca de esas islas frente a la costa occidental de África. Algunos de los peores huracanes inician como bocanadas de aire inestable y tormentoso que se mueven hacia el oeste, fortaleciéndose sobre las cálidas aguas del Atlántico. Otro meteoro, José, sigue los pasos de Irma.

Algunas de esas tormentas se disipan debido al cizallamiento del viento y otras condiciones climáticas. Otras viran inofensivamente al norte a mitad del Atlántico. También hay meteoros que comienzan en el Golfo de México, como Katia, que se originó frente a México y el miércoles se convirtió en huracán.

La temporada de huracanes del Atlántico inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Es cuando en general el agua está lo suficientemente cálida y otras condiciones climáticas son propicias para la formación de tormentas. Los huracanes necesitan que el agua esté a por lo menos 26 grados Celsius de temperatura. El punto más álgido de la temporada de huracanes de este océano es de mediados de agosto a mediados de octubre, y el ápice sería entre el 10 y el 11 de septiembre.

Una temporada promedio en el Atlántico produce 12 tormentas con nombre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Katia, que se formó el miércoles, es la 11ma de esta temporada. Las tormentas reciben nombres cuando sus vientos alcanzan los 62 kilómetros por hora. La temporada promedio produce seis huracanes y tres de ellos se vuelven de gran magnitud al alcanzar vientos de al menos 178 kilómetros por hora. En lo que va del año se han registrado seis huracanes: dos de gran magnitud, Harvey e Irma; y dos nuevos el miércoles, Katia y José; además de Franklin y Gert.

Sí. En mayo, el servicio meteorológico vaticinó un 70% de probabilidad de que hubiera entre 11 y 17 tormentas con nombre y que de cinco a nueve de ellas se convirtieran en huracanes. Pronosticó entre dos y cuatro huracanes de gran magnitud. A principios de agosto se cambió el vaticinio a un 60% de probabilidad de entre 14 y 19 tormentas con nombre, de cinco a nueve huracanes, y de dos a cinco de gran escala.

Hurricane watches will likely be issued for parts of FL today. TS winds expected to arrive in south FL and the Keys on Saturday #Irma pic.twitter.com/l6WkxYet6P

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 7, 2017