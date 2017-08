Esta 'mamá fitness' demuestra no hay nada malo con tener un cuerpo "gelatinoso" y con estrías No hay nada más reconfortante que ver lo normal que tener esos "rollitos" y estrías

¿Cuántas veces no nos hemos visto al espejo y pensado ‘dios, qué mal me veo’ una y otra vez, repasando cada uno de nuestros ángulos? Es algo que pasa todos los días y que parece inevitable con el bombardeo constante de “cuerpos perfectos” que nos ponen en frente. Nos da gusto saber que una J.Lo o una Thalía se ven perfectas a los cuarenta y tantos años, ¿pero una cómo le hace para verse así a los veititantos, treinta y tantos?

A todas se nos marcan las ‘hips dips’, a todas se nos hacen ‘rollitos’ al sentarnos y esta ‘mamá fitness’ está dispuesta a demostrar que nada es como lo pintan y que aún las mujeres “Delgadas y con abdomen marcado” pasan por lo mismo.

Sia Cooper tiene 27 años y es una influencer del mundo fitness, además es mamá de un niño de dos años y escribe para el blog Diary of a Fit Mommy. Sia es conocida por sus intensos entrenamientos que le han ayudado a mantener un físico impresionante a lo largo de su maternidad.

Pero recientemente, ha sido criticada porque insisten que el cuerpo que tiene es irreal y que muchas usuarias se sienten desanimadas al no ver los resultados de sus consejos y ejercicios como en ella. Esto la orilló a compartir una serie de videos donde se muestra “imperfecta”, con estrías, ‘pancita’, rollitos y ‘gorditos’ en los brazos.

“En el mundo de las redes sociales, todo lo que ves es lo que la gente quiere mostrarte“, confesó Sia para el Daily Mail Online. “Me di cuenta de que publicar buenos ángulos todo el tiempo puede ser muy desalentador para aquellos que están por ahí, haciendo su mejor esfuerzo y que no logran ver los resultados”.

“¿Te Sientes insegura en un bikini? TODAS tienen cuerpos gelatinosos en bikini. Nadie camina 24/7 sin que se mueva todo. Si es así, podrían tener calambres o incluso morir por retener la respiración tanto tiempo. No pienses en eso, sé un modelo a seguir para otras que estén atravesando por la misma inseguridad; para la mamá que mira su cuerpo post parto entre lágrimas o la chica que dejó de comer la cena porque se dio cuenta que sus muslos eran demasiado gruesos”, escribe Sia en su publicación de Instagram.

No importa si tu complexión es robusta, delgada, si tu piel es oscura o clara o si eres mujer u hombre, la filosofía “body positive” es para todos y no sólo aplica con el movimiento de las modelos ‘plus size’ que no pintan un mundo a favor de las curvas. Las mujeres fitness también atraviesan por las mismas inseguridades y también tienen esas “imperfecciones” corporales, no importa cuánto ejercicio hagan.

Tampoco se trata de hacer sentir “si ellas que hacen tanto ejercicio no pueden, ¿qué esperanza tengo yo?”, sino de darse cuenta de que todas tenemos las mismas inseguridades y todas sentimos que tenemos las miradas encima de nuestros “rollitos”. No es así, porque todas los tienen y es una cadena viciosa de “a ver quién juzga más a quién”que debemos romper.

La filosofía de Sia

Sia se ha encargado de promover un movimiento bajo la filosofía “no creas todo lo que ves en Instagram”. ¿Por qué? Porque todas las fotos “fitness” y de cuerpos “perfectos” son poses y una ilusión de luces y filtros.

“Es absurdo creer que se tiene que tener cierto tipo de cuerpo para usar bikini o cualquier otro tipo de ropa. También es absurdo pensar en un abdomen plano cuando te sientas”

“Muchos creen que soy afortunada por no tener estrías, ¡pero en realidad tengo muchas!