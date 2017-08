Ver 'Pretty Woman' puede afectar tus noviazgos por esta razón Tu nivel de compromiso puede verse dañado y de manera seria.

No lo niegues. Has visto ‘Pretty Woman’ más de una ocasión (por no decir que lo haces siempre que la encuentras en algún canal de televisión). Sí, su historia es linda y seguramente cada vez que la ves piensas que tu fe en el amor crece. Sin embargo, puede que eso realmente no sea así.

Y es que –prepárate para desilusionarte– entre más veas ‘Pretty Woman’ (en realidad, cualquier película romántica) y creas su historia de amor poco realista, menos comprometida estarás con tus relaciones amorosas en la vida real. Al menos eso es lo que indica un estudio científico.

Un romance de película

Para llegar a esta conclusión, un grupo de investigadores encuestaron a 392 personas casadas. Les preguntaron sobre su satisfacción, expectativas y compromiso con su relación, así como cuánto creen en las historias de amor de las películas románticas, como ‘Pretty Woman’ o ‘The Notebook’, y con qué frecuencia las ven.

Así descubrieron que los participantes que creían más en el romance de película eran menos propensos a estar comprometidos con su relación actual y más inclinados a sentirse atraídos por “alternativas” diferentes a su pareja.

Así mismo, los investigadores descubrieron que cuánto más creían los participantes en el romance de película, más alto calificaban los “costos” esperados y reales de su relación, los cuales incluían la pérdida de la libertad personal y el tiempo, así como las cualidades poco atractivas de su pareja.

Aunque, no todo es negativo

Pese a todo lo “malo”, los expertos también indicaron que las personas que creen en el romance de película no manifestaron sentirse insatisfechos con el amor de sus parejas más escépticas (algo bueno).

Las personas que creen más en retratos televisivos podrían ver sus relaciones como más costosas que sus homólogos de creen menos, pero debido a que también esperan mayores costos no están menos satisfechos”, indicaron los expertos.

En conclusión, ver ‘Pretty Woman’ (o cualquier película romántica) puede dañar tu compromiso con tus relaciones si no aprendes a diferenciar entre el amor de “fantasía” y el real.