Cómo cuidar a un perro de raza grande o pequeña (sin morir en el intento) Acabemos con el cliché, no todas la mujeres aman a los perros pequeños

Hace unos días el ataque de un perro de raza pitbull que terminó con la vida de una niña se volvió viral en México. Días después se registró un nuevo ataque, abriendo el debate sobre la agresividad de los animales. De acuerdo con el etólogo Moisés Heiblum, no hay un gen de la agresividad relacionado con una raza, cualquier perro puede ser agresivo por diversas circunstancias.

El especialista señaló que hay varias razones por las que un animal es agresivo y se relacionan con la forma con la que fue educado. Los adultos son responsables de que el animal aprenda a socializar con los niños que tienden a moverse más rápido y a ser más intrusivos que los adultos.

Cuidado de razas de perros

Esto es algo de lo que debes considerar para el cuidado de razas grandes y pequeñas de acuerdo con el Pet Food Institute de los Estados Unidos.

Su tamaño

Los perros necesitan liberar energía, si vives en un espacio reducido será complicado que tu mascota se mueva con comodidad. Nunca pierdas de vista cuánto crecerá. Si es pequeño también necesita su espacio.

Los paseos

Esto es clave pues es una forma en la que ayudarás a tu mascota a liberar energía. Asegurarte de que pasee, corra y mueva sus patas hará que se estrese menos y viva más feliz.

Además, es una forma de hacer que sea más tranquilo en su hogar pues al sacarlo se cansará y la armonía reinará en tu casa.

Su educación

No quiere decir que deberás contratar a un entrenador, sólo bastará con que te asegures que no rompa los límites que has establecido para él, como no pasar a determinas zonas de la casa u orinar por cualquier lugar.

Cuidado del animal

Sin importar su se trata de un perro de raza grande o pequeña, es necesario que siempre estés al tanto de sus vacunas y que ante cualquier cambio en su comportamiento acudas al veterinario, un animal no puede decirte cómo se siente, observarlo y conocerlo es básico.