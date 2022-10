Lady Gaga, Adele y Selena Gomez cantan juntas en el Carpool Karaoke

Al ritmo de «All i want for Christmas» cantan Adele, Lady Gaga, Nick Jonas, Chris Martin, Elton John, Selena Gomez, Demi Lovato y los Red Hot Chili Peppers en el programa nocturno de James Corden «Late Late Show». Mariah Carey, autora de la canción, inicia con este espectacular y divertido Carpool Karaoke. No te lo puedes perder.

