7 razones por las que amamos a Leo Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini (24 de junio de 1987), mejor conocido como Leo Messi o «El pulga» es uno de los jugadores argentinos favoritos del mundo, no sólo por su talento y habilidad en la cancha, sino también por ser muy bien parecido y por su personalidad de «niño bueno que nos derrite», pero tenemos más razones para amar a este encanto de futbolista y aquí las inlistamos.

Porque ha podido superar todos sus obstáculos

No por ser un gran y reconocido atleta significa que Messi siempre ha sido poderoso. Cuando era niño, le detectaron una enfermedad hormonal que afectaba su crecimiento. A los 13 años su padre lo trasladó a Lérida, en España, y fue ahí donde el Barcelona puso el ojo en él, pues a pesar de que era pequeño tenía una gran habilidad en el terreno de juego. Empezó a entrenarse en la escuela de fútbol del FC Barcelona y el club se hizo cargo completamente de su tratamiento, el cual duró 4 años. Cuando cumplió los 18 años le dejaron de inyectar la hormona de crecimiento, pues ésta la tienen prohibida los atletas que participan en deportes competitivos.

Porque ama a sus fans

Cuando la foto de Murtaza Ahmadi, un pequeño niño afgano de 5 años, se hizo viral por salir retratado portando una bolsa de plástico semejando el jersey de Argentina con el nombre de Messi, Lionel, con ayuda de Unicef, lograron que este niño recibiera la playera original y autografiada de “La Pulga”. Esta es una prueba de que Lionel está comprometido con sus fans, sobre todo con los más pequeños.

Aunque también lo hemos visto consintiendo a sus seguidores en plena cancha.

Porque decir su nombre nos puede salvar de un secuestro

En 2015 el ingeniero argentino Santiago López Menéndez fue secuestrado en Nigeria. Como sus captores no le entendían, pensaron que era estadounidense hasta que el gritó ‘¡Messi, Messi, Messi! Al escuchar el nombre del jugador del Barça los hombres dejaron de violentarlo y lo liberaron. Santiago pidió a su hermano que mandara un mensaje a través del diario ‘El Clarín’: “Deciles que le agradezcan a Messi”. Así que ya saben, la próxima vez que se encuentren en peligro, no duden en pronunciar su nombre.

Porque viste bien

¿Quién dijo que el fútbol y la moda con se llevan de la mano? El delantero del Barça está preocupado por su apariencia física y tiene un gran sentido de la moda. De hecho, se le ha visto en varias ocasiones acompañado de grandes diseñadores, entre ellos Domenico Dolce, diseñador de la firma italiana Dolce&Gabbana. Cuando está fuera del campo apuesta por looks casuales, pero muy chic, y cuando desfila en alfombras rojas con smoking parece todo un modelo.

También se preocupa por su cabello y cambia de estilo frecuentemente, convirtiendo en tendencia cada peinado que adopta.

Porque es lindísimo

Para muchas, Lionel Messi no es el jugador más guapo o sexy, sobre todo si le compara con Cristiano Ronaldo u otros atletas, pero no podemos negar que tiene un ‘yo no sé qué’ que enamora. Tal vez sean su mirada y sonrisa inocentes su mayor sex appeal.

Porque ama a su familia

Leo Messi es el “niño bueno” del Barça y para él su familia es lo más importante. En sus redes sociales podemos ser testigos de lo unido que está a ella y no duda en compartir momentos súper tiernos con su esposa, hijos, mamá e incluso su perrito. ¡Aaawww! Sin duda es todo un amor.

Porque es un romántico empedernido

Mientras que otros jugadores han aprovechado su fama para salir con las mujeres más hermosas y famosas del mundo, Leo Messi le juró amor eterno a Antonella Roccuzzo, una chica de su barrio que conoció cuando tenía tan sólo 9 años de edad. Aunque todavía no están casados, su relación creció a pesar de la distancia y cuando tuvieron la oportunidad de vivir juntos no dudaron en hacerlo. Tienen dos hijos juntos y ambos no dudan en demostrar en redes si amor incondicional. A pesar de los rumores de infidelidades, Messi se ha mostrado siempre leal a la mujer de su vida.