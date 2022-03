3 famosas se rebelan y dejan de usar tacones en Cannes

Atrás quedaron los días en los que las reglas de etiqueta dictaban cómo tenías que ir vestidas. Y es que durante el Festival de Cannes de este año algunas famosas como Julia Roberts, Susan Sarandon y Kristen Stewart han aparecido en la alfombra roja con falts o incluso ¡descalzas!

DESCUBRE MÁS:

Lo interesante de que estas celebridades hayan aparecidos vestidas sin tacones en Cannes es que precisamente hace un año, en 2015, un grupo de mujeres no pudo entrar a la premiere de la película ‘Carol’ porque no vestían con zapatos de tacón.

Ese mismo año la productora de cine Valeria Richter también pasó por una situación parecida, pues cuando quiso entrar a la premiere de la cinta ‘Sea of Trees’, de Gus Van Sant, la detuvieron en la entrada por no usar tacones. En este caso en particular el problema fue más allá pues Richter tiene un dedo del pie amputado y tenía que usar flats, pues como comentó en entrevista a la BBC «no podía mantener el equilibro con tacones».

Tal vez por esta razón Roberts, Sarandon y Stewart decidieron aparecer en algunos eventos de Cannes sin tacones como muestra de sus postura al respecto del tema.

A Susan Sarandon la vimos en la alfombra roja de la película ‘Café Society’ de Woody Allen vestida con un look andrógino muy chic y falts.

foto_0000000520160514154330_4.jpg

Y también se animó a aparecer sin zapatos en uno de los eventos.

foto_0000000220160514154330_4.jpg (Gareth Cattermole/Getty Images for L'Oreal)

Julia Roberts dejó bien claro que las reglas de etiqueta que obligan a las mujeres a usar tacones obligatoriamente no van con ella, por eso, para la presentación de ¡Money Monster’ decidió ir descalza luciendo un increíble vestido de Armani Privé.

foto_0000000420160514154330_4.jpg

Kristen Stewart también se unió a la tendencia de los zapatos bajos y la vimos con un atuendo muy casual que combinó con zapatos deportivos.