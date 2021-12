6 tendencias de Balmain que te harán lucir como modelo de pasarela, ¡inspírate!

Por Viridiana Mirón

Cada temporada Balmain nos sorprende más y en esta Semana de la Moda de París se lució, no sólo porque le cambió el color de la cabellera a sus modelos más reconocidas como Gigi Hadid, Kendall Jenner y Alessandra Ambrosio, sino también por sus propuestas en la pasarela.

La colección otoño-invierno 2016 se caracterizó por ser elegante, destacando la silueta femenina con cortes rectos combinados con volúmenes que resaltan las curvas femeninas.

Entre todas las propuestas que vimos en las pasarelas, estas fueron las que más nos gustaron y que facilmente podremos usar, así que toma nota de las tendencias de Balmain.

1. Minifaldas abombadas

Que no te de pena enseñar tus piernas. Balmain propone volver a las minifaldas, pero les da un giro haciendo la silueta femenina mucho más curvilínea y acentuando las caderas. Recuerda combinar este tipo de faldas con medias o botas largas para un look mucho más moderno. Complementa el look con un cinturón que te ayude a enfatizar tu cintura.

2. Cinturones Los cinturones vuelven a ser uno de los protagonistas de la temporada. Este accesorio es un clásico y un imperdible que todas las mujeres debemos de tener en nuestro armario. Apuesta por cinturones delgados para isarlos con blusas o suéteres largos y prefiere los cinturones anchos para combinar con abrigos y blazers.

3. Rosa cuarzo y azul serenity Pantone nombró al ‘rosa cuarzo’ y al ‘azul serenidad’ como los colores del 2016, y Balmain no dudó en incluirlos en su colección. Lo mejor de todo es que estos tonos combinan a la perfección juntos o por separado.

4. Cuellos altos Los cuellos de tortuga o ‘mao’ vuelven con todo para darle a tu look un toque sofisticado. No necesitas un escote profundo para lucir sensacional, así no dudes en usarlo con falda o pantalón.

5. Escotes estilo «bondage» Balmain no dejó de lado la sensualidad y se inspiró en las sogas que atan los cuerpos dominados de la práctica «bondage» para crear escotes originales y súper sensuales. Así que saca tu lado sexy y no dudes en incluir este tipo de escotes en tu look.

6. Blanco y negro Esta combinación elegante y clásica nunca pasará de moda, es por eso que Blamian lo incluyó en esta colección combinado con detalles dorados.