Mujeres quemadas con ácido se convirtieron en rostro de la moda

Luz Lancheros

Destruir el atractivo, la apariencia a través de una herida imborrable, una cicatriz permanente es igual a matar en vida a través de la deformación. Y no solo ocurre por despecho, motor común para los ataques con ácido; puede ser por envidia y celos profesionales, como pasó con el director del Ballet Bolshoi, Sergei Filin, quien después de 18 operaciones aún sigue ciego. O aún peor, por competencia malsana, como le sucedió a la concursante de belleza María Fernanda Núñez en 2010, ya que era un «obstáculo» para que otra portase la corona de su provincia, que la llevaría a Miss Colombia. Y ellos, así como muchas otras mujeres que alguna vez dijeron no a una propuesta de matrimonio o a un novio celoso, (como el caso de la modelo británica Katie Piper) u hombres que han sido agredidos por sus parejas, son símbolos de resiliencia ante el horror y la indignación de esta brutal modalidad de violencia de género.

Toma años tratar de recuperarse. Pero alguien lo hizo a través de la belleza, el objetivo con el que más se ensaña el agresor. Se llama Laxmi Saa, quien a sus 15 años, sufrió un ataque con ácido. Ahora es una modelo que representa a las mujeres que alguna vez fueron destrozadas y las hace conscientes de su empoderamiento.

Mujer coraje

foto_0000001120160127160831.jpg

Ella está al frente de la ONG «Stop Acid Attacks». Desde esta plataforma consiguió 27 mil firmas que lograron que el Tribunal Supremo Indio restringiera la venta de ácido y compensara con 5 mil dólares a las víctimas. La joven se ha puesto al frente de los lentes para mostrar que una joven atacada no es discapacitada y que de hecho, es alguien fuerte y resiliente. Por esta razón, hace dos años, junto con otras mujeres posó frente a Rahul Saharan. Y ahora busca mostrar que los victimarios jamás le quitan la belleza a una mujer atacada.

«Esta es la manera para mí de convertirme en un ejemplo para las mujeres como yo, para que tengan más confianza y valor, a pesar de su físico. Y esto también es una manera de enviar un mensaje claro a los criminales, que sepan que las mujeres no perderán el coraje, incluso después de haber sido atacadas con ácido para destruir su belleza física», declaró Saa para la BBC. Ella también ha ganado varios reconocimientos por su labor y fue conductora de un programa de televisión. Y ahora, a través de la marca que representa, busca mostrar que la belleza no es una artimaña publicitaria, sino un elemento que incluso tiene valor político. Y qué más poderoso que una imagen contemporánea como la de la modelo actual, el ícono de la belleza por excelencia que tiene connotaciones sociales más fuertes que nunca para millones de mujeres que ven en ellas inspiración.

DESCUBRE MÁS:

-Los 10 mejores países para vivir si eres mujer

-Estas mujeres desafían la belleza de los ángeles de Victoria’s Secret

-«El vello corporal es natural, removerlo no lo es», la declaración que le trajo críticas a esta ilustradora

El caso Natalia Ponce

La joven colombiana Natalia Ponce de León fue víctima de un vecino perturbado que le echó ácido clorhídrico en la puerta de su casa, en 2014. Necesitó de 20 cirugías para recuperarse de las quemaduras en el 34 % de su cuerpo. Recuperó sus ojos y párpados, su nariz y pómulos. Ahora trabaja en la reconstrucción de su boca. Tiene daño en las vías respiratorias, pues llegó a tragar algo de ácido.

Desde entonces, lucha por las víctimas de esta modalidad de delito, que desde 2010, en Colombia, suman más 628. Y todo esto dio resultó en la aprobación de la ley que lleva su nombre, frente al presidente Juan Manuel Santos, la semana pasada. En esta norma se endurecieron las penas contra los agresores, que oscilan entre 12 y 30 años de cárcel. «Mi vida cambió luego de ser brutalmente atacada con ácido, pero hoy, señor presidente, con la promulgación de esta ley, es usted, el Congreso y el país en general los que están cambiando la vida de las víctimas de ataques con agentes químicos», afirmó.

El mundo de las pasarelas «incluyentes»

Aunque no se podría comparar – ni de lejos- un problema tan grave de violencia de género con un tema como la diversidad, sí es cierto que en la industria de la moda actual la discapacidad física o un cuerpo opuesto a lo industrializado son ahora elementos «de mostrar». En los últimos años, tanto en pasarelas de semanas de moda como en editoriales y realities se descubre a la última «modelo distinta», que se suma a la tendencia in crescendo de resaltar a la belleza que se sale del parámetro como imagen de campaña o portada de revista. Lo «diverso» -término que en la normalización del sistema de moda enmarca a la maniquí que no obedece a una talla estandarizada y que no es caucásica de preferencia- ha sido una bandera que la moda ha izado desde que Jean Paul Gaultier puso a una entonces «robusta» Crystal Renn a desfilar en París, en 2006.

Desde entonces, esta ha cobrado relevancia para atraer y generar engagement en nichos potenciales de mercado como el «plus size», que en Estados Unidos generó en 2013 «solo» 16.2 billones de dólares, según Forbes. Modelos como Candice Huffine aparecen en ropa interior en videos tan emocionales como el de Lane Bryant, o Tara Lynn se da el lujo de ser portada en Elle España, mostrando cómo la mujer «normal» es aceptada en el compendio de imágenes visuales que conforman la moda, así sea de manera aparente. Pasó también con Chantelle Winnie, quien tiene vitiligo, al triunfar en «America’s Next Top Model», o incluso con Madeline Stuart, maniquí con Síndrome de Down que desfiló el año pasado en la Semana de la Moda de Nueva York.

foto_0000004020160127160831.jpg

Y ahora, la mujer opuesta a la mujer atlética pero ultra delgada, en todas sus formas y presentaciones, viene a ser más de lo mismo: «No hay duda de que es una estrategia de marketing para aparentar que se representar de la diversidad humana, obedeciendo a la presión de las consumidoras(…)hasta ahora, la ‘gente normal’ ha sido ha sido una tendencia pasajera y en la actualidad no parece que haya un verdadero cambio de la modelo-percha típica, pues creo que los ejemplos mencionados son las excepciones que confirman la regla. Ni se ha aumentado la representación de etnias no blancas, ni de edades diferentes», declaró alguna vez la académica Patrícia Soley-Beltrán para este medio, al preguntársele por este «boom». La exmodelo, autora del Premio Anagrama de Ensayo 2015 por «Divinas: modelos, poder y mentiras», desentraña ese amor de la moda hacia lo «empoderador» como una manera en la que la industria puede sobrevivir y reinventarse, aunque tímidamente muestre pequeños cambios y victorias para visibilizar otros tipos de belleza.

Pero, cuando se habla de un fenómeno tan terrible como los ataques con ácido, la historia va más allá de ser un truco de márketing. También se encuentra una lucha legal intensa.

Algunos datos sobre los ataques con ácido a nivel mundial

-A nivel mundial, aproximadamente 1500 personas en 20 países son atacadas anualmente con ácido, de las cuales un 80 % son mujeres, según la organización Acid Survivor Trust International.

-Muy pocos países contemplan duras penalidades contra este tipo de agresión. En Bangladesh al agresor se le condena a muerte, gracias a la Acta de Crímenes con Ácido (ACCA, por sus siglas en ingles). Si no se llega a causar daño físico, la pena va desde 3 hasta 7 años de prisión. En India la pena de prisión es no menor a 10 años y según el daño llega hasta cadena perpetua, lo mismo que en Pakistan, desde 2011.

-En países como Irán, según la ley Quisas, el agresor debe ser enceguecido con ácido. Fue famoso el caso de Ameneh Bahrami, quien perdonó a su agresor y lo salvó de perder la vista al serle aplicadas 20 gotas de ácido. En este país también hay cadena perpetua e incluso la pena de muerte.

«Una campaña así da un poder simbólico que debe usarse con cuidado»

La violencia de género pocas veces es representada con una connotación que no sea el de mostrar a la mujer como un objeto blanco de agresiones. Esta tendencia que cobró mucha fuerza hasta 2013 y fue tan polémica con campañas como la de Dolce & Gabbana, que incluso fue prohibida en España. Por esta razón, una campaña como la de Laxmi Saa es la primera en su tipo que visibiliza un problema.

Aunque esta iniciativa, en sí misma, tiene dos aristas.

La feminista y columnista colombiana Catalina Ruiz- Navarro lo ve como un arma de doble filo: puede empoderar, pero también caer en el cliché que la moda genera con problemas sociales sin ningún tipo de conciencia: «Por un lado, visibilizar el problema es muy importante y dedicarse a modelar es superar el daño que le hicieron y darle esperanzas a otras mujeres que les pudo haber pasado lo mismo. Pero por otro, claro, el márketing de la moda es invisible a todo eso. Pero lo importante de este asunto es ver cómo otras víctimas pueden relacionarse con ella, eso es más poderoso que cualquier cosa, porque el ácido te quita la posibilidad de ser bella y mina la manera en la que te relacionas con el mundo. Uno en el que para las mujeres hay ciertas exigencias. Cuando tú modelas subviertes simbólicamente el ataque. Ahora bien, se espera que dentro de este marco respeten el significado y no la pongan a vender bloqueadores», afirma la feminista.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Video evidencia y ridiculiza la cosificación de las mujeres en la publicidad