Estas son las consecuencias fatales de comerte las uñas ¡lo pensarás 2 veces la próxima vez!

El mal hábito de comerse las uñas. (Onicofagia) La onicofagia es el hábito compulsivo por comerse las uñas, en casos extremos suelen hacerlo hasta la base de la uña, provocando infecciones y traumatismos irreparables. Sin embargo, es importante saber que hoy en día existen muchos tratamientos, entre ellos las uñas Acrilicas esculpidas que ayudan a eliminar este mal hábito. Tienes que tomar en cuenta que este hábito conlleva a una serie de efectos negativos, incluso, insalubres debido a que se transportan gérmenes que se ocultan bajo las uñas, boca viceversa, llevando a la inflamación del dedo, generando así ademas una mala presencia. Es por ello que nosotros como profesionales ofrecemos alternativas para embellecer sus manos. Más de uno se pregunta se pueden esculpir,tendrán solución ??.¿Podemos esculpir uñas afectadas por la onicofagia? Es posible, Nosotros con conocimientos especializados, estamos capacitados para brindar la mejor solución a nuestro cliente, pero sino está a nuestro alcance por la gravedad del problema, se le debe hacer saber a fin de evitar acciones incorrectas que puedan afectar aún más a quien lo padece. La Uña esculpida, se trata de una base de polvo, con un monómero (liquido), que forma una pasta de acrílico que se moldea sobre la uña, formando así una extensión de tu uña natural, este servicio es conocido técnicamente como esculpido express, el cual se debe limar para dar la forma final. Esta técnica resulta excelente ya que nos permite colocar el molde y extender, teniendo en cuenta que no debería ser muy larga para obtener mejores resultados en cuanto a su duración. Puede ser de meses teniendo obviamente constancia y cuidado con su mantenimiento, q debe ser cada 20 días, puedes llevarlas naturales o esmaltarlas del color q más desees, ahora si a disfrutar de la belleza de tus manos y sobretodo de su Salud. #uñasmordidas #tratamiento #onicofagia #nails #uñasacrilicas

A post shared by Mimos Salon (@mimos_salon) on Aug 13, 2018 at 9:04pm PDT