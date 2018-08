5 cosas que debes hacer si se rompe el preservativo en pleno acto sexual

A cualquier pareja puede pasarle que se rompa el preservativo durante la relación sexual. Cuando esto pasa lo normal es preocuparse por un posible embarazo no deseado o por el contagio de una Infección de transmisión sexual. Cuando se rompe el preservativo, existen soluciones de urgencia para reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual y/o de embarazo. Por eso, es importante actuar lo antes posible.

“Si hay rotura, hay riesgos. El tipo de pareja cuenta, de ahí la importancia de conocer el estado de la otra persona”, precisó la ginecóloga Melisa Pereyra @ginecoline

Ante esta situación, la especialista presenta una serie de indicaciones para sobrellevar la situación de la manera más segura posible:

Cuando un preservativo se rompe lo más importante es dialogar, un simple no tienes nada, ¿no? no es suficiente. Debemos preguntarle si alguna vez se hizo una prueba de detección de HIV, hepatitis B o C y, si es así, hace cuanto.

El primer reflejo en una situación de este tipo es limpiarse para evitar cualquier contagio, pero ojo que podría ser contraproducente ya que al lavarse y frotarse la zona se corre el riesgo de dañar la mucosa, lo que favorece el contagio. Hay que enjuagarse solamente con agua y sin frotar.

Si la persona es HIV existe la Profilaxis Post-Exposición. Se trata de un tratamiento antirretroviral que se administra a personas que acaban de tener una exposición de alto riesgo al virus. La profilaxis debe ser administrada como mucho a las 48 hs de haber mantenido relaciones sexuales de riesgo. Cuanto antes se administre el tratamiento, mayores serán las probabilidades de éxito.

No se puede saber inmediatamente si contrajiste el virus por eso es importante que hagas los controles que te indique el profesional.

Si hay riesgos de contagio de Hepatitis B hay una inmunoprofilaxis que se puede administrar hasta los 7 días de la exposición. Para la Hepatitis C no hay inmunoprofilaxis.

Es más riesgosa la rotura del preservativo durante el sexo anal que el vaginal, pero ambos deben ser atendidos.

Si sospechas una infección vaginal por contacto sexual debes consultar rápido al médico.

Para prevenir el riesgo de embarazo tienes el anticonceptivo de emergencia que se tomará como máximo 72horas luego del acto sexual. Cuanto más rápido se tome más éxito tendrá.

Te recomendamos el video: