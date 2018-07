5 preguntas que te ayudarán a descubrir si eres adicta al azúcar

¡Buenos días! Espero hayan amanecido super bien y tengan un excelente miércoles, aquí en nuestro #TemadelaSemana les traigo la lista de síntomas que presentan aquellas personas que tienen una adicción a la azúcar, pero eso sí siempre recuerden que si excedemos el límite de azúcar libre diario (revisen mi post anterior) pues ya estamos en problemas. 1⃣. Más y más. Hazte éstas preguntas: ¿Te dan antojos de comida dulce, pizza o pasta cuando te sientes un poco triste o deprimido? ¿Te sientes culpable sobre la cantidad de dulces o carbohidratos que comes? ¿Buscas cada tarde algo dulce que comer o tomar? ¿Has intentado reducir la cantidad de azúcar, pero no has tenido éxito? ¿Necesitas comer algo dulce cuando terminas de comer? 2⃣. La adicción al azúcar no es sólo cosa de los caramelos. Todos los carbohidratos se convierten en azúcar en tu cuerpo. Puede que no tengas un paladar muy dulce, pero si sueles tener antojos de chips o palitos de pan, en el fondo tienes un antojo de azúcar. 3⃣. Pasas de largo cuando ves los mostradores de dulces o las panaderías o algo que exhiba dulce… pero al final das media vuelta. Cuando eres adicta a algo (ya sea azúcar, tabaco o alcohol) nos exponemos a ello aún sabiendo que es perjudicial para nuestra salud. 4⃣. Cuando tienes una relación de amor-odio con el azúcar. Sucede cuando sigues cayendo en las garras del azúcar a pesar de algunas consecuencias negativas como sentirte muy lleno, que te duela el estómago, la (dichosa) culpa, problemas con el sueño o a la hora de entrenar. Todo esto puede ser una clara señal de que tienes una dependencia del azúcar. 5⃣. Síntomas de abstinencia. Una cosa es extrañar algún dulce cuando decides reducir las cantidades, pero otra cosa es tener síntomas de abstinencia como por ejemplo estar malhumorado, disperso, irritable, con dolores de cabeza o temblores involuntarios. A ver ¿Cuántos creen que tienen adicción a la azúcar? — #DraBotero #medicinaantienvejecimiento #antivejez #antienvejecimiento #saludable #vidasana #vidasaludable #saludables #habitossaludables #azucar #adiccion #saludyvida #salud #vidaysalud #cuidadodelasalud

