¡Ahora podrás hacer la siesta donde sea! Llegó la almohada antifaz 'Reina'

¿Haces la siesta? Muchas personas tienen la dicha de poder descansar unos minutos al día, generalmente después del almuerzo, otros no logran dormir porque están en su trabajo y por la falta de una almohada o un antifaz que le cubra de la luz de la tarde; para ellos se ha creado un nuevo producto que promete revolucionar el mercado de los dormilones.

La Almohada – Antifaz 'Reina' es una propuesta creada en Japón, una nación con marcada tendencia a que sus ciudadanos hagan la siesta, en cualquier parte donde se encuentren. Si antes, dormir en público no era un problema para ellos, ahora mucho menos.

La ‘King Eye Mask Napping Pillow’ llega para ofrecer una opción a aquellas personas que necesitan descansar unos minutos durante el día. Su estrategia de mercadeo apunta a que quienes la compren podrán sentirse “como un monarca” cuando duerma, sin importar el lugar dónde esté. De ahí el nombre.

Esta novedoso producto posee un soporte trasero protege el cuello a manera de almohada y para los ojos trae un confortable antifaz que bloquea la entrada de la luz a los ojos.

Esta híbrido entre almohada y antifaz esta a la venta en la web japantrendshop por tan solo 39 dólares americanos.

“A diferencia de muchas otras 'máscaras' para dormir o productos para almohadillas oculares, esta también luce muy elegante, por lo que no se verá tonto al usarla. Puede descansar la cabeza en su escritorio o simplemente recostarse contra la pared detrás de usted. Ideal para usar el transporte público o para dormir un poco entre citas”, refiere el lugar de compran en línea.

Un estudio publicado en la revista Neurobiology of Learning and Memory determinó que dormir la siesta en un periodo menor a treinta minutos es beneficioso para el aprendizaje y para la memoria de las personas.

Pero eso no es todo, pues las personas que duermen siesta tienen mejores valores de presión arterial, según la conclusión de una investigación publicada en la revista The Journal of Human Hypertesion.

Te recomendamos en video