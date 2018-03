La enfermedad de Laura Acuña que casi termina con su matrimonio

Laura Acuña compartió en su cuenta de la red social Instagram una imagen para hacer un homenaje al día mundial contra la endometriosis, una enfermedad que puede presentarse en el útero comprometiendo la fertilidad de la mujer y, que además, es muy difícil de diagnosticar porque es conocida como una enfermedad silenciosa.

Recordemos que la presentadora sufrió de esta enfermedad y que por su causa estuvo tres años y medio esperando poder quedar embarazada, así lo relató en una entrevista de La W Radio:

"Se llama endometriosis y a raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo de así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece".

Para tratar esta enfermedad se sometió a una cirugía y una inseminación, sin embargo, no lograba estar embarazada: "Había meses en que me volvía un poco loca y, digamos, que si no fuera porque él (por Rodrigo) que es muy aterrizado y tranquilo [todo hubiera acabado], porque de otro dice, esta vieja además del problema, loca (…) Yo le decía, mira, yo definitivamente no voy a poder tener hijos, lo mejor es que nos separemos porque tú tienes derecho a tener tu familia. Es una vaina que uno de verdad se siente culpable".

Luego de tres años de intentar poder conformar una familia se dio por vencida y dejó de buscar alternativas. Fue en ese momento que se enteró que estaba esperando una bebé, Helena se convertiría en la adoración de la modelo y, sin duda, en una de las principales estrellas colombianas en las redes sociales.

