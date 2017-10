"Lo que como en un día": Youtuber comparte la rutina que la ha hecho perder más de 10 kilos Motivada por mejorar sus hábitos alimenticios, perder peso y dejar de ser sedentaria, es que Alsira R. Pérez, una joven española –ahora influencer, instagramer y youtuber­­– cambió su forma de vivir radicalmente.

Alziur, como prefiere que la llamen, comenzó a hacer videos en Youtube para mostrar su transformación y ayudar también a otros a cambiar su estilo de vida, si así lo deseaban. Aunque es licenciada en economía, esa nunca fue su verdadera pasión. “No he nacido para eso, los números no me apasionan, de hecho nunca lo hicieron, pero estudié economía por eso de que tiene más salidas laborales. ¡Vaya tontería!”

Con ganas de conocerla un poco más, por sus entretenidos (y útiles) videos, es que quisimos preguntarle algunas cosas. Y antes de compartirles “Lo que come en un día”, su video con más vistos en Youtube, nos respondió cuáles son sus principales motivaciones y en qué se basa para organizar su rutina y planes alimenticios.

¿Qué te motiva a compartir tu experiencia con otras personas?

Inspirar con recetas saludables a las personas que me ven. Cuando yo empecé a comer mejor, hará unos dos años, necesitaba de otros para guiarme, para aprender a reconocer cuáles son realmente alimentos de calidad y cuáles no. Hoy en día nos "engañan" tanto con las estrategias de marketing que incluso llegamos a creer que productos ultraprocesados como son los denominados "light" son alimentos saludables, cuando no es nada más lejos de la realidad. Esa es mi principal motivación, tratar de motivar a aquellos que están empezando a comer mejor, ofreciéndoles el conocimiento que a lo largo de estos años he adquirido yo.

¿En qué basas tu alimentación y si la complementas con algún tipo de deporte o algo así?

Baso mi alimentación en productos naturales, alimentos que hayan sido mínimamente procesados o nada procesados. Sobre todo me concentro en consumir muchas verduras, frutas, quinoa (potente fuente de proteína), legumbres, huevos gallinas criadas al aire libre… Hoy en día no voy al gimnasio, aunque estoy deseando volver a apuntarme, pero trato de moverme mucho y llevar un estilo de vida activo: a pesar de pasar horas delante del ordenador me preocupo de ir levantándome cada poco, subir y bajar escaleras y demás. Todas las mañanas a las 7 AM, antes de desayunar, salgo con mi pareja y los perros a caminar durante una hora.

Y ahora, a lo que más les interesa, les dejamos el video con lo que Alziur, “come en un día”.

Si te interesa saber más de ella, síguela en sus redes sociales.

YouTube – https://www.youtube.com/c/AlziurPerez

Instagram – https://www.instagram.com/alziur/

Facebook – https://www.facebook.com/alziurperez