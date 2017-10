Celebremos la unión de nuestro pueblo Son tantas y tantas las personas a las que hay que celebrar...ese desborde de amor tanto dentro como fuera de este país, esas ganas de ayudarnos de darnos la mano eso Señores es una gran bendición.

Hace cinco(5) años tuve el privilegio de ser contratada para hacer una de las cosas que mas disfruto dentro de mi carrera, ser la MC (Maestra de Ceremonia) de la llegada de METRO a Puerto Rico , una bendición saber que hoy colaboro para este periódico que se ha encargado de llegar al corazón de este país.

Es una sensación extraña pues hay alegría y tristeza a la vez, sentimientos encontrados pues nunca imaginé que eso que tanto amo hacer cinco años mas tarde se viera seriamente afectado, pero literalmente así es la vida, agridulce con sus altas y bajas y es ahí donde debemos buscar lo interesante de todo esto pues hay mucho que celebrar.

Y como dice el refrán “El hombre propone y Dios dispone” y nada mas cierto …Hace un mes atrás habían planes muchos planes, pero hoy el “rundown” de nuestra vida cambió completamente, hoy son otros mis planes y otras mis metas, pero igualmente con muchas razones para celebrar. Celebro la unión de un pueblo, celebro la esperanza; la incertidumbre y las ganas de echar hacia adelante que nos han llevado a unir fuerzas , a ser mas sensibles, a hablar con personas que no conocíamos , a retarnos y a salir de nuestra zona de comfort.

Reconocer que no importa donde estemos desde cualquier punto se puede aportar a la vida de los demás los conozcamos o no. Felicidades Metro por 5 años de respeto y solidaridad con mi Patria , Felicidades Puerto Rico por un mes demostrando que somos fuertes que no nos rendimos y por mostrarle al mundo de lo que estamos hechos.