Gredmarie habla como nunca antes del padre de Kamilia

La presentadora de televisión, Gredmarie Colón, habló del padre de su hija Kamilia y de la relación que mantiene con él en una entrevista para el programa de televisión Los seis de la tarde, de Univisión.

Según la ex consursante de Nuestra Belleza Latina, el caballero, cuyo nombre no reveló por no ser parte del mundo de la farándula, pertenece a la Marina y por estar en un deployment en Inglaterra no pudo asistir al cumpleaños de su hija, que se celebró a finales del mes de agosto.

«Por esa razón es que no pudo estar en el cumpleaños, no porque no hubiese querido», explicó Colón, quien también aseguró que mantiene comunicación con él aunque no reciba ayuda económica de su parte para mantener a la niña.

«Él siempre está al pendiente de la niña, me escribe. Obviamente, como he dicho anteriormente, monetariamente no recibo ningún tipo de ayuda, pero para mí eso no es excusa. Yo no necesito que él me ayude para mantener a la niña», comentó la modelo mientras añadió que el hombre no es casado.

Sobre los ataques que ha recibido por no revelar la identidad del papá de Kamilia, Colón se limitó a decir que «yo me bañé en aceite y todo lo que puedan decir respecto a eso, de verdad que me resbala porque yo sé quien soy, yo sé quién es él».

Por otra parte, recientemente se dieron a conocer rumores de que el ex esposo de la presentadora, Alexis, del dúo Alexis & Fido, unirá su vida en matrimonio con la venezolana Evelyn Montilla. Colón reaccionó y dijo que «si se va a casar, espero que sea para siempre. Si va a dar ese paso nuevamente, que sea para el resto de su vida».

«Que se case, que sea feliz, que forme una familia. Yo sé cuánto el anhela eso. Ese es su gran sueño y yo me voy a sentir muy feliz por él porque su felicidad me hace feliz», afirmó.