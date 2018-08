Becan a puertorriqueña que trabaja en búsqueda de cura de la endometriosis

La estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas de Ponce Health Sciences University, Inevy Seguinot, recibió una importante beca de la Sociedad Americana de Fisiología con el fin de apoyar sus investigaciones relacionadas a la cura de la endometriosis. Actualmente, Seguinot lleva a cabo una investigación que le permita identificar medicamentos que ayuden a curar la endometriosis sin afectar la fertilidad de la paciente.

“Aproximadamente 10 de cada 100 mujeres en edad reproductiva en Puerto Rico y Estados Unidos padecen de endometriosis y la mayoría de los medicamentos que estan disponibles para tratar la enfermedad causan un efecto negativo en la fertilidad de la paciente. Esta investigación me da la oportunidad de continuar estudiando un nuevo medicamento para las pacientes, como también me ayuda a contribuir, aunque sea un granito de area, a esta enfermedad tan dolorosa e incurable. Esta beca, además, es una herramienta bien importante que abre la puerta a mi desarrollo profesional y me anima a continuar participando en investigaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, expresó Seguinot.

Inevy Seguinot cursa su último año en Ponce Health Sciences University con el fin de obtener un grado en Doctorado en Filosofía en Ciencias Biomédicas y aspira a continuar sus estudios en medicina.

La Sociedad Americana de Fisiología promueve el estudio de fisiología en estudios graduados en el campo de la investigación y sirve de apoyo económico a los estudiantes que reciban la beca.

El Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas en PHSU es un programa integrado e interdepartamental que tiene como objetivo fomentar la preparación general en ciencias biomédicas, incluyendo Bioquímica, Microbiología, Anatomía, Fisiología y Farmacología mientras combinan las experiencias de investigación en áreas específicas como cáncer, enfermedades infecciosas, salud de la mujer y neurociencia.

