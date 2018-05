Mujer, valórate y ámate

Siempre me he preguntado por qué las mujeres todo el tiempo andamos justificando nuestra apariencia. Nos excusamos si no tenemos el cabello set o si andamos sin maquillaje o con ropa deportiva/casual. Siento que nos ponemos demasiada presión.

¿No se han fijado que los hombres no suelen ser así? No andan justificando todo el tiempo cómo lucen físicamente. Los hombres, en su mayoría, hasta se desnudan sin problema. Sin embargo, a las Mujeres nos suele aterrar desnudarnos delante de alguien por primera vez por ese temor a que nos señalen que se nos ve esto o aquello.

El temor a la crítica, a la burla, al señalamiento no es solo de las mujeres, también muchos hombres se sienten igual, y qué triste que mucha gente con gran alcance mediático continúe fomentando esto. Entonces, nos toca a cada uno de nosotros, individualmente, trabajar con nuestra mente y corazón, comenzar a reconocer todo lo que valemos, todo lo que podemos aportar. Debemos evaluar acerca de quiénes nos rodeamos y comenzar a alejarnos de todo aquello que no aporte a nuestra salud emocional y autoestima. Tenemos que dejar a nuestros hijos ser también, a veces, cometemos el error de criticarles su personalidad. Yo disfruto tanto el halagar a una persona, sea hombre o mujer. Hacerle saber si encuentro bonito su pelo, su ropa. Es tan bonito sentirse seguro de sí mismo y contagiar a otros con eso.

No seamos tan duras con nosotras mismas, paremos de criticarnos y aceptemos la piel que nos tocó. No busquemos perfección porque, a la hora de la verdad, eso no existe. No seamos tan inseguras. Maquíllate, péinate, ponte las extensiones , hazte la cirugía si te da la gana y si te sientes feliz, pero no porque sientas que estás incompleta. Si alguien no reconoce nuestra belleza , lo que somos por dentro y por fuera, esa persona no vale la pena. No se trata de que nos adulen todo el día. Se trata de que nos valoren. Entonces, empieza a hacerlo TÚ. ¡Ámate, Mujer! #SéFeliz

