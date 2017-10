7 cosas a las que una mujer alfa no renuncia por amor Sabe mantener el equilibrio en su vida.

Las relaciones de pareja no son sencillas, se trata de la convivencia de dos personas con diferentes hábitos, costumbres y formas de ver la vida. Cuando encuentras a esa persona que te hace snetir bien, que te da un sentimiento de bienestar puedes caer en actitudes que, a la larga, terminarán matando la relación. Hoy te decimos a qué cosas una mujer inteligente no renunciaría por amor. Y no, tampoco se trata de algo contra las relaciones, son simples reglas de congruencia con lo que eres.

A su tiempo

Una mujer que sabe lo que quiere, entiende que una relación es parte fundamental de su vida pero no lo es todo, dará prioridad a todas esas cosas que la hacen feliz y podrá salir sola sin que su pareja la acompañe y eso no le representará un problema.



A su estilo

Aunque no sucede en todas las parejas, algunos hombres y mujeres piensan que pueden tomar decisiones respecto a la forma de vestir de su pareja y no hay nada más erróneo que eso. Si te gusta vestir de alguna forma síguelo haciendo pues es algo que forma parte de ti y de tu personalidad y nadie puede robártelo.



A lo que la hace feliz

Toda mujer alfa tiene hobbies que la complementan y le dan felicidad, actividades en las que encuentra plenitud. Si tu pareja sugiere que las dejes, definitivamente no es la persona indicada.



A sus amigos

Ellos son muy importantes para ti, han estado en tus mejores y peores momentos, por eso no puedes renunciar a ellos. Son parte fundamental de tu círculo cercano. Una mujer inteligente no renuncia a ellos.



A sus sueños

Una mujer alfa sabe qué es lo quiere y lo que espera de su relación. No renunciará a sus metas, proyectos, sueños, viajes y a todo aquello que siempre soñó, razón por la que buscará que su compañero la impulse y la provoque a conseguir más.



A sus valores

Lo primer que una mujer inteligente sabe es que su pareja debe respetar sus creencias, las tradiciones con las que creció y las cosas que la conforman como ser humano.



A sus proyectos

Por nada del mundo renunciará a sus metas, si para ella la prioridad es su trabajo, su pareja la acompañará y estará ahí para cuando la necesite. Una mujer que sabe lo que quiere no permitirá que su pareja le ponga el pie.