5 razones por las que una mujer inteligente no busca a su ex novio Demuestran que sabes ponerle punto final a las cosas.

¿Ser amiga o no de mi ex? Esa es la pregunta. La respuesta no la sabemos a ciencia cierta, lo único con lo que contamos es con nuestra experiencia, misma que nos dice que aceptar ser amigos de nuestras ex parejas puede suponer nuestra poca capacidad de cerrar ciclos. Aquí algunas de las razones por las que no deberías buscar o ser amiga de tu ex novio.

Cierra ciclos

Al salir con alguien involucramos sentimientos, cuando ponemos punto final a una relación amorosa debemos aprender a soltar, a dejar ir y superar esta etapa. Cuando ‘dejamos la puerta abierta’ creamos la posibilidad de que algo suceda si alguna de las partes aún no está preparada para terminar d manera definitiva.

No te tienes miedo a la soledad

Muchas mujeres y hombres no saben estar solos. La prueba de fuego para no volver a estar en contacto con alguien que amaste o aún amas, es disfrutar de tu soledad, de los momentos en los que estás en los que entras en contacto contigo, con tus necesidades y lo que quieres.

Saben lo que quieren

Cuando una mujer tiene sus metas bien definidas qué es lo que quiere y espera de su pareja no se quedará o mantendrá relación con aquellas cosas que la desvían de los objetivos personales que se ha trazado.

Entiende que el vínculo se perdió

A veces nos cuesta trabajo aceptarlo, pero llega un momento de la vida de toda mujer en la que reconoce que la magia, la conexión y eso que los mantenía unidos terminó y no, no se puede mantener como ‘amigo’ a alguien con quien tuviste un lazo especial.

Respeta lo bello que fue

Muchas veces nos ‘casamos’ con los buenos momentos, con la sensación de bienestar que una persona puede llegar a darnos y eso puede llevarnos a quedarnos en un lugar cómodo. Una mujer inteligente reconoce todo lo hermoso de su relación y aún así es capaz de aceptar que esa persona especial no puede seguir en su vida.