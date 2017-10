5 cualidades de una mujer que hacen que un hombre quiera una relación seria Y no, tener una relación seria ya no se basa en el físico

La sociedad nos ha impuesto una imagen de mujer perfecta basada en un físico y nos ha hecho creer que a los hombres sólo les importa que una tenga las medidas de una Megan Fox o una Scarlett Johansson y dejan de lado la parte intelectual o emocional.

Por supuesto que tampoco se trata de decir que la belleza y el intelecto están peleados y que una debe tenerlo todo para "merecer" un0 hombre. La mujer perfecta no existe, es sólo un mito de las películas románticas de Hollywood. Pero fuera de la pantalla existe algo mejor: mujeres reales con defectos y virtudes, con sueños y errores y un sin fin de elementos que la hacen perfecta ante ciertas personas.

¿La mujer espera la llegada de un hombre para darle sentido a su vida? No, eso es de tiempos sumisos. Ahora son los hombres los que buscan a una mujer con carácter que camine a su lado para enfrentar los retos de la vida juntos. Suena cursi, pero es real.

Si no lo crees, estas son las cualidades que busca un hombre en una mujer moderna y que seguro te harán pensar en el rumbo de tu vida amorosa.

Piensan por sí mismas

Una mujer que tiene bien definidas sus opiniones sobre la vida y los diferentes ámbitos de ésta. Una mujer que piensa por sí misma, es una mujer que ha leído, que defiende puntos de vista y que puede debatir sus ideas. Es una mujer que se abre al diálogo con mucha seguridad y confianza; que sabes que no habla por hablar. ¡La inteligencia es sexy!

Tienen ambiciones propias, saben lo que quieren

No hay nada más atractivo que una mujer que defiende sus ideas y que tiene sueños que quiere cumplir en algún punto de la vida. Claro, no es que tenga toda la vida organizada o planeada sino que tiene metas y ambiciones definidas que tienen una razón de ser. Ser una mujer ambiciosa no es ser egoísta o cortante, al contrario, habla de madurez, determinación y aspiración. Es una garantía a futuro.

No siempre están de acuerdo contigo

Seamos honestas, no hay nada más aburrido que decir que sí a todo aún cuando no estás de acuerdo o no tienes ganas. En toda relación hay que tener discrepancias así sea en la cosa más simple como qué película ver o a dónde ir a cenar. Pero aprender a llevar las diferencias con filosofía, ayudará a hacer crecer la relación. Es muy sano tener pláticas filosóficas y debates sobre la vida de vez en cuando e incluso hará que sientan mayor química. Mujeres, olvídense del "lo que tú quieras" y "como tú quieras".

Tienen carácter

Tener carácter no significa ser una mujer malhumorada o agresiva, sino que tiene sus propios ideales que hacen que no esté sujeta a lo que la gente quiere y por supuesto no actúa para demostrarle nada a nadie. Ella sabe perfectamente que es la dueña de su vida y por ende, no permitirá que nadie le diga cómo vivirla. Una mujer con carácter no dejará que nadie abuse de ella y distinguirá a la perfección cuando alguien quiera aprovecharse. Obviamente es empoderada y ambiciosa frente al mundo.

No se ríen de todo lo que dices

Es realmente bueno ser una mujer con sentido del humor e incluso demostrar nuestra capacidad de reírnos de todo nos hace mujeres poderosas frente a los hombres. Sin embargo es mucho mejor cuando lo hacemos a través del sarcasmo, la ironía y los chistes malos. A la mayoría de los hombres (o a todos) les encanta hacer reír a las mujeres y ver que éstas estallan de la risa con su simpatía, ¿pero sabes que los sacará de quicio y los hará buscarte más? que también les hagas ver cuando no fueron graciosos. Ya sea porque fue un chiste forzado, grosero o vulgar pero no reír es bueno para que ellos se den cuenta que los estás escuchando y que te importa ser políticamente correcta.