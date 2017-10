5 tips para elegir a una pareja que no te abandonará No hay una manera absoluta de asegurar que tu pareja no te abandonará, pero sí muchas de reducir las posibilidades de que eso pase

En cosas del amor nunca se sabe, eso es cierto. Un día una persona que dice amarte profundamente está a tu lado y al otro ya no. Y lo peor de todo es que no sabes en qué momento sucedió: se acabó el encanto y abandonarte fue su única opción.

Aunque te cueste un poco de trabajo creerlo, sí existen ciertos rasgos o señales clave que pueden sugerirle a una persona que un día su pareja (sí, esa que la amó tanto a la semana de conocerlo) podría abandonarla; el problema es que la mayoría de la gente suele ignorarlas.

Stephen J. Betchen, terapeuta matrimonial y autor de 'Magnetic Partners', afirma que mucha gente no le hace preguntas sobre su pasado amoroso a su prospecto porque no quiere asustarlo. Tampoco le dan importancia a los patrones de comportamiento que él o ella presentan. Y eso es un gran error, ya que ambas cosas son importantes para saber cómo va a comportarse alguien en una relación.

Tú no caigas en dicho error. Para que sepas cómo puedes elegir a una pareja que no te abandonará, te compartimos los tips de J. Betchen.

Elige a una persona con buen historial amoroso

El tiempo que un prospecto ha permanecido en sus relaciones pasadas es un indicador de su capacidad de resistencia. Así, siempre serán mejor opción las personas que han tenido relaciones exclusivas (aunque hayan sido varias), relativamente estables de dos o más años, que quienes han sostenido relaciones inestables.

Elige a alguien con modelos sólidos

Salir con una persona cuyos padre son divorciados, no es malo. Sin embargo, es ideal que sepas cómo él o ella maneja ese hecho. Hay quienes han aprendido de los errores de sus padres y jamás abandonarían a su pareja, pero existen otras personas que no saben cómo comprometerse. En todo caso, buscar a un prospectos cuyos progenitores sean modelos sólidos, puede ser una mejor opción para ti.

Elige a una persona empática

Una persona que pueda entender tu dolor e intente siempre calmarte, no será del tipo que te abandone cuando estés en tus peores momentos (menos en los buenos). Sal con gente que sea amable y generosa; alguien que tenga corazón y no tema abrirlo.

Elige a un buen comunicador

Es mucho más seguro estar con alguien que es abierto, que uno que es pasivo-agresivo. Una de las situaciones más horribles de estar en una relación es no saber qué piensa tu pareja. Una persona que no pueda comunicarse contigo, no podrá resolver los problemas de la mejor manera y en algún punto (de muchos problemas) será sencillo que prefiera irse.

Elige a alguien con intereses similares

Una persona que no esté interesada en lo que a ti te gusta (aunque té le encantes) llegará a aburrirse. Por ello es mejor que salgas con alguien que tenga intereses similares a los tuyos. Si a ti te encanta correr, busca a un corredor; si tocas un instrumento, sal con un músico. Aunque esto pueda parecerte superficial, es una clave para asegurar que tu pareja no te abandone.

