Por esto es que espiar el móvil de tu pareja es lo peor que puedes hacer

No necesitas ser espía o hacker profesional para acceder a los contenidos del celular de una persona, basta con conocer su contraseña y que lo deje solo para que entres en acción.

Entre parejas, es muy común que se geste la confianza de prestar el móvil o incluso revelar contraseñas. Y aunque todos alguna vez hemos tenido la tentación de echar un vistazo a lo que nuestra pareja tiene almacenado, hay una vocecita que nos dice que no lo hagamos nunca.

Husmear o no husmear, esa es la cuestión

Los dispositivos móviles se han convertido en un templo sagrado para muchos ya que es donde uno almacena fotos, videos, conversaciones y situaciones muy privadas que no tienen por qué estar a la vista de todos. Aún siendo pareja es obvio que hay espacios a los que no se debe entrar así que está de más repetir que espiar el móvil es una muy mala idea.

Para empezar, romperás la barrera de la confianza que se supone tienen. Tener la necesidad de espiar el móvil de tu pareja sólo puede significar una cosa: que no confías ni en él, ni en tu relación. Y eso es algo realmente triste y decepcionante que puede llevar a una ruptura sin arreglo.

La simple observación del móvil o un ordenador por encima del hombro, se convierte en algo vicioso y molesto para el otro. No lo hagas, no te gustaría sentir que tu pareja no confía en ti cuando no le has dado razones para desconfiar.