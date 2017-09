Por esto es que el segundo amor siempre es mejor que el primero Cuando de amor se trata, el tiempo es el mejor aliado

Encontrar al indicado no es tarea fácil, pero son esos intentos fallidos los que terminan por acercarnos al verdadero amor.

Aunque claro, hay quienes creen que el primer amor es el verdadero y otros que, a pesar de tener nuevos romances, consideran que romper el lazo con el primero, es imposible.

Sin embargo, hay quienes han planteado que el segundo amor es más real y seguro que el primero, ya que nos brinda mayor estabilidad emocional y afectiva, lo cual conlleva a una relación más duradera y sincera.

Dicen que "si te enamoras una segunda vez, no fue amor la primera vez". Nadie nace sabiendo, por eso, la mayoría de la gente no tiene una experiencia muy buena con su primer amor. Y no es que para el segundo seas toda un experta, pero es más probable que experimentes algo más maduro que con el primero.

Sanación

La primera vez que amaste y perdiste a esa persona, pensaste que nunca lo superarías. Seguro caíste en llanto total o al menos sentiste el corazón hecho añicos. Sin embargo, el segundo amor es capaz de curar las heridad del primero como ningún otro. Por naturaleza, nos sentimos atraídos a aquellos que nos cuidan y velan por nosotros, he ahí por qué sientes más amor por el segundo…porque llega para juntar los pedazos de corazón.

Fortaleza

El segundo amor te da mas fortaleza de la que crees. En la escena post ruptura, justo cuando estás lamentándote por lo que pasó, es donde el segundo amor aparece para levantarte y darte fuerza. Se vuelve un apoyo incondicional para seguir adelante.

Intensidad

Ya que has enfrentado una experiencia desgarradora en tu primera relación, pero es una intensidad más carnal y apasionada. Pero la intensidad del segundo amor es mayor pero por un lado diferente. Establecen un lazo mucho más fuerte de confianza y la locura del uno por el otro será mucho más emocional.

Seguridad

El segundo amor es seguro. Ya no estás para juegos y experimentos como con el primero y aunque tampoco hay un plan a futuro, es más probable que tengas la madurez y seguridad para vislumbrarlo.

Entendimiento

Una vez que has atravesado por las mieles del primer amor, ten por seguro que tendrás mucho más conocimiento con el segundo con respecto a muchas cosas que quizá no veías con el primero. además, hay una mayor empatía y comprensión con el segundo pues ya tienes más idea de hacia dónde dirigirte,

Más Compromiso

El segundo amor tiende a ser más comprometido, ya que esta vez estás consciente que todo puede acabar. Además, hay más experiencia y cada vez tienes más idea de lo que quieres lograr con el nuevo amor.