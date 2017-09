Los "cuarentones" son los nuevos preferidos de las mujeres Las mujeres solteras prefieren a los hombres "cuarentones" porque más allá de sus primeras canas y sensual barba saben lo que quieren y cumplen sus promesas. Este es el perfil que atrae de estos caballeros.

"A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores", es el coro del éxito musical de Becky G con el que se identifican miles de mujeres y la cantan como si de un himno se tratara.

Pues en cuestión de relaciones, los hombres mayores o que ya pasaron la década de los 30, ahora se han convertido en el "blanco" de las mujeres solteras. Según la sexóloga July Ruiz, la experiencia tiene sus ventajas para los caballeros, hay varias razones del porqué a las mujeres les gustan los hombres maduros. Un estudio de la Universidad de Texas revela que la estabilidad que proyecta un hombre mayor que ella es una de las principales causas de por qué a las mujeres les gustan los hombres maduros. Para las mujeres hay varias razones:

1.- La madurez: Algunos estudios muestran que un hombre madura emocionalmente a los 43 años, es decir 11 más tarde que una mujer. A esta edad son más compresivos, pelean menos, son un apoyo real para su pareja y la brindan mejores cuidados.

2.- La apariencia. Según una investigación de la Universidad de Abertay las mujeres prefieren a los hombres maduros cuando se vuelven más independientes económicamente porque tienen una mayor confianza para elegir pareja.

3.- La inteligencia: Para algunas mujeres, los cuarentones tienen un mayor nivel cultural y pueden establecer cualquier tipo de conversación.

4.- Son profesionales: Regularmente hacen lo que les gusta y están bien colocados en una empresa, por lo que las mujeres se sienten más seguras.

5.- Tienen mejores modales: Las atenciones de un hombre maduro suelen atraer al 100%. Precisamente porque hoy en día ellas sienten que se han perdido esos detalles y valores.

6.- Experiencia sexual: En la intimidad es un punto muy grande a su favor, porque ellas se sienten más satisfechas sexualmente.

7.- Apoyo financiero: Mientras los hombres de nuestra edad o los menores a nosotras, aún no tienen un empleo estable, los hombres mayores ya tienen experiencia laboral y un empleo que, si bien puede que no sea el mejor, estarán luchando por crecer en la empresa y ser indispensables.

Todas estas razones ayudan a que nos atraigan un poco más. Para la mujer, la seguridad es importante a la hora de establecer un nexo emocional e incluso sexual, por ello los hace más atractivos.

Con esto coincide la psicóloga experta en relaciones de pareja, Ana Lucía Carrión. "Creemos que un hombre de 20 o 30 años está en su plenitud y puede darle todo a su mujer, pero a veces el de 40 años puede ofrecer una mejor calidad de vida.

Hay que recalcar que no todos los hombres de 40 años cumplen con los puntos antes expuestos, y que también hay algunos jóvenes muy maduros para su edad.

Uno de los problemas más frecuentes de andar con un menor es que solo promete y promete y promete, en cambio, un hombre con mayor edad te está diciendo lo que va a hacer porque lo quiere hacer no porque piense que necesita quedar bien contigo.

A esa edad es común que un hombre ya tenga bien definido su estilo de vida, sus tiempos, lo que hace y lo que no. Tiene sus amigos, su familia, hijos si es que es divorciado y un trabajo que le costó obtener y por ello lo valora. Su tiempo es su tiempo no el tuyo.

Algo muy importante es que ya no buscan moldear a su pareja, saben que una mujer es así y no la pretenden cambiar, al contrario, la amarán como es sin prejuicios ni miedos. Respetan la personalidad de su chica y ven en ello su mejor atractivo.

No tienen el egoísmo que un hombre tiene a los 20 o 30, a sus 40 años ponen como su prioridad el placer de la mujer no el de ellos. Saben que deben complacer a la mujer fuera y dentro de la cama.

La inteligencia y la cultura de una persona son los mejores retos que pueden encontrarse en una relación de pareja. La edad les da un mayor bagaje de conocimientos por lo cual son hombres interesantes con los que nunca estarás aburrida", explica