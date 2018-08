Las botas Versace de Jlo que hicieron estallar las redes ¡las amas o las odias!

La actriz y cantante Jennifer López, siempre ha destacado en la alfombra roja por lucir impactantes atuendos y en la actualidad se le reeconoce como uno de los íconos mundiales de la moda.

En esta oportunidad, la intérprete de El Anillo, quiso lucir fresca, ¡tal vez, demasiado! ya que pareciera haber olvidado una pieza de su outfit.

Lo cierto es que Jenny levantó las críticas en redes sociales tras ser captada usando un peculiar estilo casual, de camisón blanco manga larga y botas de denim que hacían las veces de pantalón.

El par de extravagantes botas altas del diseñador Versace, Pertenecen a la colección Resort 2019 de la firma de lujo y son bastante peculiares porque en la parte superior del zapato cuentan con bolsillos y hasta un cinturón.

