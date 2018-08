Gryffindior: La cuenta más "cool" de Harry Potter en Instagram

¿Cómo se verían Harry, Ron, Hermione, Bellatrix o Sirius si tuvieran que elegir algún estilo? ¿O una casa de moda? Si bien alguno se lo imaginó alguna vez, solo Rachel Bernstein lo hizo posible. Gryffindior es una página web y también cuenta de Instagram con más de 53 mil seguidores que se ha convertido en una joya al poner a los personajes de la famosa saga literaria y cinematográfica con varios looks de Dior ,incluidas las famosas camisetas feministas, que solo alguien como la directora McGonagall,- interpretada por Maggie Smith- podría lucir.

Metro habló con Rachel sobre cómo creó la cuenta y cómo eligió looks para cada icónico personaje.

¿Cuándo comenzaste a amar Harry Potter y la moda?

Crecí con la franquicia de Harry Potter. Recuerdo incluso la noche cuando se estrenó la primera película, fue probablemente lo mejor de mi año. Y en cuanto a la moda, me mudé a Nueva York en 2010 e inmediatamente comencé a trabajar como practicante en compañías de moda y publicaciones. Desde ahí, la moda ha tomado gran parte de mi vida.

PROFESSOR MCGONAGALL | S/S17 A post shared by gryffindior (@gryffindior) on Jul 18, 2018 at 1:57pm PDT

¿Por qué creaste la cuenta y mezclaste los dos mundos?

Para mí, Harry Potter y Dior pertenecen a un mundo de fantasía. El arte y la historia de la casa de Dior son increíbles y ví que podían ajustarse muy bien a personajes fuertes como Hermione, Harry y Ron con sus piezas. Es maravilloso cómo todo encaja: ver a la directora McGonagall con una camiseta de “Todos debemos ser feministas” simplemente funciona.

“Harry Potter y la moda tienen muchos fans, así que combinarlos fue una receta para el éxito”.

¿Cómo escogiste los looks perfectos para cada personaje?

Los looks de cada personaje están directamente correlacionados con su personalidad. No creo que lo que Ron use es algo que necesariamente Harry o Dumbledore usarían. Me llevó mucha investigación para hallar el look perfecto para cada post y personaje.

Hay referencias a otras marcas, también.

Me gustan los juegos de palabras, así que combino los nombres de ellas con las casas de Hogwarts.

¿Por qué crees que el universo de Harry Potter puede tener tanto estilo?

Los vestuarios en las películas son geniales, pero luego de algunos años, ¿quién no quisiera actualizar su guardarropa? Después de los primeros posts, se ve totalmente natural.

HERMIONE GRANGER | LOOK 36, S/S18 A post shared by gryffindior (@gryffindior) on Jul 11, 2018 at 12:54pm PDT

¿Crees que hay un personaje con estilo en la saga?

Lo he dicho antes, pero lo sigo sosteniendo. Fleur Delacour es el que tiene más estilo por lejos. Su vestido de boda inspirado en Alexander McQueen fue el mejor.

¿Por qué crees que Gryffindior ha tenido una gran respuesta de los usuarios de Instagram?

Harry Potter y la moda tienen muchos fans, así que combinarlos fue una receta para el éxito.

