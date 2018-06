Estos son los colores que más te favorecen si eres morena

Si haz sentido que a veces eliges colores que no te favorecen o haz encontrado que siempre eliges el mismo que te hace ver radiante, pero no entiendes bien por qué, no estás sola, la colorimetría es una de las ciencias más complejas pero nos ayuda a saber qué colores nos favorecen de acuerdo con nuestro tipo de piel.

Te recomendamos la siguiente nota:

Nueva Mujer Adiós al balayage, esta técnica se ve mucho más natural El strandlighting es la nueva técnica de color que ilumina tu cabello sin que se note que lo haz teñido y que puede aplicarse en todo tipo de cabello

Usualmente la piel morena tiene tonos cálidos, la mejor manera de comprobar esto es mirando las venas de nuestra muñeca y notando el color que tienen en luz natural, si es verde, esto significa que nuestros tonos son cálidos. Otra forma es poniendo una hoja blanca a lado de nuestro rostro en luz natural, si esto te hace ver pálida, lo más probable es que tengas tonos cálidos. Si aun no te queda claro, algunas características físicas de las personas con piel cálida es que sus ojos son color marrón, ámbar o avellana y los reflejos de su cabello son cobrizos.

Una publicación compartida de STREET STYLE (@streetstyled) el 26 Oct, 2015 a las 4:16 PDT

En este caso para la piel morena los colores que le sientan mejor, son los que tienen una base cálida, es decir más amarilla, por lo tanto el marrón, amarillo, naranja, dorado, miel, rojo cálido y rosa cálido, son los colores que siempre se verán mejor en piel morena. Esto no significa que no podamos usar colores como el azul o verde, sino que al usarlos debemos comprobar que sean en tonos cálidos y no fríos. Si encuentras una prenda de tonos fríos que te encanta, tranquila, si puedes usarla, solo aléjala de tu rostro para no crear reflejos que te hagan ver pálida.

Una publicación compartida de STREET STYLE (@streetstyled) el 6 Ene, 2016 a las 7:11 PST

Te recomendamos en video: