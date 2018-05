La moda actual no quiere sexualizar a las mujeres sino empoderarlas

Sus piezas se enfocan en los cutouts y en contrastes audaces de colores y materiales. Pero Ricky Hariott va más allá: reinterpreta las siluetas clásicas para dar ensambles audaces y looks donde el streetwear desafía a lo tradicional. Esto ha hecho que ya haya sido reseñado por Vogue y la icónica revista británica DAZED, y que haya ganado el ASOS Fashion Discovery Award, por lo que podrá vender sus creaciones a los clientes de esta famosa página de e-commerce. Ricky, creador de la marca Wesley Harriott, representa ese Zeitgeist contemporáneo: streetwear de lujo, ensambles disruptivos y creaciones que dan fuerza a las mujeres desafiando categorías como lo sexual y lo femenino. Metro habló con él acerca de su proceso creativo.

¿Cuándo comenzaste tu marca, cómo y por qué?

–La empecé en 2016. Luego de varios años de estar interno diseñando para otras compañías, me sentía realmente apasionado por crear un espacio que expresara mis propios puntos de vista. Empecé también la marca como un outlet para compartir historias y narrativas personales sobre mi visión de las mujeres. Yo crecí cautivado por la fuerza y resiliencias femeninas, tanto en la realidad como en la ficción. Comencé a diseñar a los 11 años, así que tener una marca fue algo que siempre quise hacer cuando me sintiera listo.

¿Cómo depuraste tu línea creativa para crear piezas contemporáneas y para enfocarte en la intervención y deconstrucción de siluetas?

–Me gusta ser disruptivo en lo que considero que es clásico. Tener una visión alternativa de lo que eso es considerado. Las mujeres son increíblemente dinámicas y tiendo a mirar la ropa de la misma manera. La ropa también puede transformarse y evolucionar. Siempre he estado más interesado en lo que sigue que en lo que pasó antes, por eso diseño para una mujer que sigue adelante. Por eso la imagino en el futuro, pero en el terreno sartorial.

¿Cuál es el mensaje estético que das con tus piezas?

–Mi estética es sobre ampliar la percepción y la presencia. Es hacer piezas que hagan a las mujeres visualmente poderosas y relajadas. Wesley Harriott no es sexy literalmente o hiper femenina, pero en cambio se basa en la fuerza, que siento que es un atributo increíblemente atractivo. Esta también busca en que las mujeres luzcan transformadoras, difuminando la línea entre civil y superhéroe. Ahora, siempre tengo a las mujeres en mente. Mi punto de interés siempre ha estado en ellas, aunque siempre he estado abierto a que cualquier género disfrute lo que hago. Asimismo, las mujeres que visto no tienen ninguna preocupación por expectativas sociales o limitaciones de género y siento que este es un mensaje irrelevante. Diseño para empoderar, no para sexualizar.

¿Cómo podrías definir tu proceso de creación?

–Comienza con una pregunta, o una conversación, algunas veces conmigo mismo o alguien más en mi vida. De ahí comienzo a construir una historia que quiero contar y comienzo a bocetar cómo luce la mujer de la marca dentro de ella. También miro mucho lo que he hecho antes, porque soy muy apasionado al a hora de tener una narrativa de continuidad. Así que para mantener mi visión consistente, suelo asegurarme de que mis actuales puntos de vista sean coherentes con la mujer que he estado construyendo. Tengo influencias de películas, manga o música que escucho. Es casi como si escribiera una película y escribo un mundo para el protagonista. Asimismo, en el periodo creativo en el que estoy cortando patrones o bocetando antes de mi deadline, mis ideas son esporádicas. No puedo forzar a la colección, así que es un proceso orgánico.

Ahora que ganaste el premio de ASOS Fashion Discovery, ¿cómo vas a adaptar tu línea hacia algo más comercial?

–Creo que la mayor parte de mis piezas son funcionales y pienso que una de las razones por las que gané el premio es porque los jueces pudieron ver lo que yo puedo hacer para ser entendido por un consumidor comercial. Creo que hacer la colección para la marca será refinar lo que hago con una intención visual más clara. Quiero que sea fácil para un consumidor online ponérsela y que esta sea clara al mostrar mi visión y cómo luciría todo el año en el guardarropa.

¿Crees que la industria de moda británica tiende a ser más abierta con propuestas como la tuya?

–Pienso que Gran Bretaña tiene una larga historia de autoexpresión que se ve en la moda y diseño, desde la Realeza hasta la cultura juvenil. La moda es una forma de comunicación y creo que los británicos saben cómo funciona. Pienso que los diseñadores acá se sienten capaces de expresarse sin limitaciones. Nosotros como cultura amamos intrigarnos, excitarnos o impactarnos con diseñadores que tengan la oportunidad de tener un diálogo abierto y real con la creatividad, lo que hace a Londres extremadamente excitante.

Y por último, ¿crees que la moda se ha vuelto más disruptiva al vender piezas de streetwear que rompen barreras culturales y de diseño?

Creo que la industria de la moda está interesada en hacer dinero, y el streetwear es muy fácil de vender. Especialmente si tiene influencia musical en la tendencia. Creo que la gente ve el streetwear de lujo disruptivo porque mucho de lo que produce la moda no viene de esa cultura. Así que para mí, venir de un background donde esto no estaba en mi vida, hallo raro que digan que es disruptivo. Creo que la moda es más sobre estilo o algo visual que un género. Hay más preocupación por lucir increíble y tiene mucho que ver con las redes sociales, un espacio donde se exponen muchas formas de expresión de la moda independientemente de la raza, género y background. Es refrescante e inspiradora.

