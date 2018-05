Evita estos seis errores a la hora de elegir un atuendo para el trabajo

Para lograr resaltar en el lugar de trabajo, además de nuestro talento profesional, se necesita una impecable presentación, digna de la posición que se tenga.

Muchas mujeres cometen varios errores al tratar de combinar un atuendo para la oficina, por lo que te ofrecemos siete consejos para que siempre vayas a trabajar luciendo impecable:

-Evita las faldas cortas: tu lugar de trabajo no se hizo para mostrar tus piernas, este no es un look profesional. Puedes optar por una falda por la rodilla.

-Nada de escotes pronunciados: a la mujer le encanta mostrar sus atributos pero esto lo puedes dejar para una noche de fiesta con tus amigas. Para el trabajo viste blusas con cuello alto y camisas cerradas.

-Utiliza un zapato cómodo, evita el tacón: si bien pueden dar una figura estilizada, un tacón por lo general provoca dolores en los pies e incomodidad al utilizarlos por un largo periodo de tiempo. Inclínate por zapatos bajos o de tacón corrido.

-Nada de joyas ostentosas: evita distraer la atención de tu atuendo con demasiadas joyas, nada de aros grandes, collares con brillo o anillos con piedras grandes. Elige un brazalete sutil de oro o plata, al igual que un anillo sencillo.

-Prohibido un jean: siempre optamos por la comodidad, y nada la otorga como un pantalón de jean pero estos no son adecuados en un ambiente profesional. Si es un sitio elegante, opta por pantalones de vestir. Si es un ambiente casual, o para un viernes, un jean de color oscuro podría funcionar, combinado con una chaqueta elegante.

-No uses crop top: si bien es una prenda divertida y original, debes evitar usarla en un ambiente de trabajo. Lo mismo con los tops o las camisetas muy ajustadas. Opta por una blusa ancha y cómoda.

