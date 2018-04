7 tips para comprar en la web y no terminar como un meme

En estos tiempos es imposible no comprar en Internet. De hecho, para 2017, hubo ventas de 2,3 trillones de dólares a nivel mundial y el 57% de los compradores hicieron sus adquisiciones en tiendas lejos de su país. Pero, en el sector de ropa, aunque lucrativo, se han visto denuncias y casos como los de los famosos “scammers” de páginas de ropa low cost chinas o de tiendas que en apariencia ofrecen productos cool, pero que son de calidad y servicio al cliente cuestionables y que incluso se roban el dinero del cliente. ¿Cómo no perderse y hacer una buena compra? Estas son algunas recomendaciones.

Revisa el review del sitio

¿Cómo evitar el scam? Con opiniones de otros usuarios, que hacen reviews del método de venta, del servicio al cliente, devoluciones y la calidad de los productos. Un buen sitio para hacer esto es Sitejabber, donde los usuarios dan sus reviews y pueden alertarte de posibles fraudes.

Pregunta antes de comprar

De hecho, Sitejabber tiene varias recomendaciones ante los problemas que surgen con productos menores a la calidad esperada, tiendas que nunca responden o negligencia ante las devoluciones: preguntar en su propia comunidad y averiguar todo lo que se pueda en la tienda en cuestión. Otra medida de seguridad que tienen muchos bancos es evitar transferir el dinero para evitar fraude, ya que muchas compañías de scam de China, por ejemplo, tienen direcciones en Estados Unidos, por ejemplo, con teléfonos de Estados Unidos y mandan prendas de pésima calidad. También puedes preguntar a la compañía por todos sus procesos de envío y sobre el producto. Si nadie atiende, es porque la compañía no es de este país y seguramente es un scam. También, sus métodos favoritos de pago son Western Union y MoneyGram.

Rastrea la prenda

Mira todo: desde la guía de tallas y sus equivalencias en tu país, esto no se debe pasar por alto. Puedes hacerte medir las tallas por un profesional e incluso hay tiendas y sitios que tienen quizes para determinar qué tamaño de prenda te corresponde, como Indochino. Pero, si no tienes tiempo y es impulsivo, compra una talla más (solo una) para hacer el correspondiente fitting, eso sí, mirando la guía de tallas de cada tienda, porque no es lo mismo un Zara que un Topshop. Mira los materiales, pregunta la prenda en particular a la tienda. También pasa que muchas tiendas de China y en eBay ponen fotos de otras tiendas con reputación para vender una prenda que no es. Por eso es mejor poner la imagen en el rastreador de Google Images y ver cuáles son los sitios en los que está replicada hasta dar con el original.

Opta por sitios con reputación

Sí, en AlliExpress pueden encontrar cosas muy baratas y en otros sitios igual, pero si buscan prendas de verdad con calidad y con garantía de devolución en caso tal de que no sean de la calidad que ustedes esperan. Hay lugares con piezas de muy buena reputación, con clientes satisfechos y con todo tipo de métodos de comercio (hasta de segunda mano y de intercambio de prendas que son recomendadas en medios y también por los usuarios. Estos también garantizan muy buen servicio al cliente, devoluciones e incluso devolución de dinero.

Siempre con tracking

De todos modos, hasta en los sitios con buena reputación se pueden pasar chascos si no se tiene tracking. Peor aún si en su país el servicio de correos falla todo el tiempo. Lo que puedes hacer, en caso de que no vivas en Estados Unidos o en otros países a los que envía su tienda es tener un casillero confiable que traiga tus productos con número de rastreo. Ahora, si quieren enviar directo a su país siempre paga por tracking, porque esto garantiza que puedes rastrear cada paso de envío de tu producto en varios rastreadores universales. Es preferible siempre pagar más y así evitarse una mala experiencia con paquetes que jamás llegan.

Evalúa siempre el servicio al cliente

Esto es fundamental. Cada vez que compres una prenda que por alguna razón no te satisface, toma fotos de todo: del fitting, acabados, etc. ¿Por qué? Porque tienes más razones (justificadas) para reclamar y así ver qué solución les puede dar la tienda y esta tiene que ser aceptable (a veces algunas tiendas online proponen un modelo distinto al que pidió el cliente o algo de igual precio). Es vital que la tienda responda rápido y bien a tus requerimientos y sea rápida en solucionar tu problema, porque en esto está basada su confiabilidad. Tienen que ser rápidos en responder cada requerimiento, por nimio que sea, también responder en todos los canales que se les pide y devolver el producto sin costo o devolver el dinero rápidamente.

Cuidado con Instagram

Siempre pregunta antes de comprar: es importante contactarse con el vendedor de los productos de la tienda en Instagram y que este te dé todas las garantías. También, los reviews que dejan los clientes en la cuenta de esta red social de los productos que venden. Pero siempre es mil veces preferible comprarle a alguien que ya tiene un dominio y cierto recorrido en el mercado y con otros canales de comunicación (mail, otras redes sociales y teléfono).

Algunas de las mejores tiendas de moda online

-Net-A-Porter

-Free People

-Etsy

-Asos

-Fast fashion: Zara, MNG, H&M, Forever 21

-Club Monaco

-Modcloth

-Evermade

-H&M

