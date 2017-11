American Music Awards: Las mejor vestidas de la noche

La entrega 45º de los American Music Awards trajo consigo muchos y muy atrevidos looks. Selena Gomez dejó ver que no le tiene miedo al cambio, mientras que Demi Lovato demostró que su lado sexy no la abandona en ningún momento.

En los American Music Awards, Viola Davis le rendirá un tributo a Whitney Houston. Veremos a P!nk en el escenario y esperamos ver uno de los discursos más emotivos por parte de Selena Gomez, quien hace un año se despidió de los escenarios por el lupus que la aquejaba.

Selena Gomez

Dejó claro que no le teme al cambio y la muestra es este atrevido look rubio acompañado de un outfit de cuero.

Demi Lovato

La guapa cantante eligió un vestido más formal. Amamos su cabellera XL y que haya elegido un modelo que exalta sus curvas.

Nicole Kidman

Optó por un vestido negro que combinó a la perfección con un cabello con ondas naturales y un maquillaje que complementa perfecto su elección al vestir.

Ciara

La cantante le dio una oportunidad al cuerpo y luce sensacional. Usó una botas XL y sí, estos zapatos vendrán con mucha fuerza esta temporada.

Hailee Steinfeld

La joven cantante lució un bralette, prenda que sin temor a equivocarme llegó para quedarse desde hacia varias temporadas.

