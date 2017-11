Galilea Montijo nos reveló sus secretos de moda para lucir espectacular ¿Cuál es su diseñador preferido? ¿Cuántos zapatos tiene y más?

Galilea Montijo es una de las conductoras más fashionistas de la televisión mexicana. Su estilo, carisma y personalidad la han convertido en un referente en la conducción de los programas de revista. En los últimos años también ha logrado cautivar con lo atrevido de su propuesta a la hora de vestir. En entrevista para Nueva Mujer, nos reveló algunos de sus secretos para lucir siempre impecable.

Cuando cuestionamos a la tapatía sobre su inspiración, es contundente al afirmar que le gusta jugar con todo tipo de tendencias, colores, cortes y, sobre todo, zapatos, un accesorio que se ha convertido en su sello característico.

¿Cómo consideras que ha evolucionado tu forma de vestir?

Evoluciona la moda y con ella voy jugando. Antes creía ese dicho que ‘de la moda lo que te acomoda’, pero ahora me arriesgo más y uso ropa holgada o de pronto un vestido con un saco y voy mezclando estilos. Me divierto mucho haciéndolo.

¿Cuáles son las piezas clave de tu armario y por qué?

Siempre los zapatos porque ¡los amo!, pero la clave es, una t-shirt blanca, jeans, un cinturón y chamarra de mezclilla.

La conductora del programa matutino Hoy se ha caracterizado por tener una amplia colección de zapatos, accesorio que se ha convertido en un objeto del deseo en su cuenta de Instagram, en la que cada día engalana con un par diferente o una nueva forma de presentarlo.

Hablando de zapatos, ¿cuántos tienes y cuál es tu diseñador preferido?

¿Cuántos tengo? No sé. Muchos. ¡Me encantan! Respecto a los diseñadores no tengo uno favorito pues todos tienen algo que me llama la atención. Todos me gustan. Acabo de comprar unos de la marca NO21.

Galilea no sólo es una de las mujeres mejor vestidas, también es uno de los rostros más bellos, la cuestionamos acerca de su rutina de belleza y esto fue lo que nos dijo.

¿Cómo es tu rutina de belleza?

Hidratante, desmaquillante de ojos y crema para ojos. ¿La razón? La piel siempre tiene sed y debe estar bien hidratada para no perder colágeno. El desmaquillante de ojos, porque con su ayuda no quedan residuos que puedan formar ojeras, y la crema de ojos, porque esa parte de la piel es mucho más delicada que la del resto del rostro.