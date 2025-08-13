¿Adiós chalecos? Esta es la nueva forma de combinar pantalones sastre: ofrece un look sofisticado y glamuroso

El sastre ha dejado de ser sinónimo de formalidad estricta. Hoy, sus siluetas se reinventan en cortes wide leg, cropped o de tiro alto que estilizan y alargan la figura. Se llevan en colores neutros como beige, gris, negro o blanco, pero también en tonos vibrantes y estampados inesperados para quienes buscan un look más atrevido.

Olvida la idea de que los pantalones de sastre pertenecen solo a reuniones de oficina. Este 2025, la moda los reinventa como la pieza must-have que combina elegancia, comodidad y un toque de atrevimiento. Son la base perfecta para un look que puede ser tan formal o relajado como tú decidas, y las it girls lo saben.

Los pantalones sastre ahora se combinan con blusas boho o de lazo Pinterest (Pinterest)

En 2025, el pantalón de sastre es mucho más que una prenda de vestir: es una declaración de estilo. La clave está en usarlo como un lienzo en blanco que se adapta a tu personalidad, ya sea que quieras transmitir poder, frescura o creatividad.

Si pensabas que los pantalones de sastre solo pertenecían al clóset de oficina, es hora de actualizar el chip. La nueva fórmula que arrasa en el street style y en los armarios de las it girls mezcla la estructura impecable del sastre con el romanticismo libre de las blusas boho. El resultado: un look sofisticado, femenino y, sobre todo, con mucho carácter.

Los pantalones de sastre ya sea en corte recto, wide leg o con pinzas aportan una base pulida que estiliza al instante. Las blusas boho, por su parte, añaden movimiento, textura y ese aire despreocupado que equilibra la formalidad del pantalón. Piensa en encajes, bordados, mangas globo o estampados florales… todo sobre telas vaporosas que contrastan con la estructura del traje.

Si hay una combinación que respira sofisticación, es la de pantalones de sastre con blusas de lazo. Este binomio, que recuerda a la elegancia de los años 70 y 80, regresa en 2025 con un aire renovado y versátil, ideal tanto para la oficina como para una cena con amigas.

El pantalón de sastre aporta estructura, líneas limpias y un efecto estilizador. La blusa de lazo también conocida como ‘pussy bow blouse’ añade un toque romántico y retro que suaviza la formalidad del look. El resultado es un conjunto equilibrado que proyecta seguridad y estilo.

¿Cómo combinar pantalones sastre con blusas de lazo?

Esta dupla funciona porque equilibra el poder sartorial con la suavidad femenina. Es perfecta para quienes buscan transmitir profesionalismo sin renunciar a la moda, y para quienes entienden que el estilo está en los detalles… como un lazo bien hecho.

Para estilizar la figura

Opta por pantalones de sastre de tiro alto y corte recto o wide leg para estilizar la figura y aportar una base limpia al conjunto. En cuanto a la blusa, lazo amplio, pero delicado, preferiblemente en telas suaves como seda o satén, que caigan con fluidez y den movimiento al look.

¿Cómo combinar pantalones sastre con blusas de lazo? Pinterest (Pinterest)

No cometas este error

El lazo debe ser el protagonista, así que evita collares que compitan con él. En su lugar, opta por pendientes discretos o joyería minimalista. Un cinturón delgado en la cintura puede ayudar a definir la silueta y darle un toque moderno al look.

Dale un toque de estilo

Puedes optar por meter la blusa dentro del pantalón para definir la cintura y mantener un look pulido, o dejar que el lazo quede ligeramente suelto para un aire más relajado pero chic. Ambas opciones son válidas; la clave está en la confianza con la que lleves el outfit.