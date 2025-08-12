Miss Ecuador: La corona se presenta este 12 de agosto, una joya artesanal

¡La emoción está al máximo y el espíritu vibrante de la belleza ecuatoriana resuena con fuerza! La tan esperada corona de Miss Ecuador 2025 está lista para brillar y, con ella, una nueva soberana que portará la bandera del país con orgullo y pasión.

Diseñada por el talentoso Jonathan Tello, la corona será presentada con gran pomposidad el martes 12 de agosto en el Mall del Sol, en Guayaquil. Es una joya que desborda elegancia y simbolismo. Con una base en filigrana trabajada a mano, bellísimamente decorada con oro blanco, plata, amatistas de dos tonos y cristal de roca en corte de gota, este tesoro encarna el equilibrio energético y la poderosa conexión con la esencia femenina.

El Miss Ecuador

Las 19 candidatas ya están afinando sus pasos y carisma en el Hotel Sheraton, preparándose intensamente bajo la guía de la organización Miss Ecuador. Todas lucen entusiasmo y determinación, listas para la gala final que tendrá lugar el sábado 16 de agosto en el malecón de Salinas, una noche que promete ser mágica. Ellas son:

Zaida Valentina Noriega Molina: Comunidad Ecuatoriana en EE. UU.

Mariam Giselle Rosales Sánchez: El Oro (Machala)

Diana Isabel Lascano Cortez: Guayaquil

Gina Alejandra Morales Murillo: Guayaquil

Joselyne Melina Flores Zambrano: Guayaquil

Karelys Eileen Guerrero Pareja: Guayaquil

Natasha Sayonara Zamora Cantos: Guayaquil

Valeria Elizabeth Palma Buendía: Guayas (Daule)

Ámbar Michelle Barona Preciado: Guayas (Naranjal)

Mariana Sofía Pérez Morán: Guayas (Samborondón)

Claudia Alejandra Guachizaca Peralta: Loja

Tatiana Lisbeth Lasso Valdivieso: Loja (Macará)

Betty Romina Garnica Andaluz: Los Ríos (Puebloviejo)

Natalia Ormeño Quintero: Manabí (Bahía de Caráquez)

Ami Nathalia Ocampo Salgado: Manabí (Manta)

Emilia Raphaela Garófalo Castillo: Quito

Michelle Antonella Chila Contreras: Santa Elena (La Libertad)

Angie Sarai Jakulis Villareal: Santa Elena (Salinas)

Heydi Alexandra Mina Arce: Santo Domingo

El evento será conducido con gracia y complicidad por la carismática Claudia Schiess y el talentoso Carlos Luis Andrade, creando un ambiente tan cercano como espectacular. Además, el show subirá de nivel con las presentaciones musicales de Andreína Bravo y Maykel, quienes traerán ritmos que animarán la noche y harán vibrar al público.

La gran invitada

A la gala también llegará como invitada especial Andrea Rubio, la venezolana que se coronó Miss International 2023 en Tokio. Modelo y comunicadora social, Andrea representa el noveno título internacional para Venezuela. Su presencia en la noche de Salinas promete añadir un toque internacional y de inspiración para las candidatas ecuatorianas. Cabe recordar que su plan de visitar Ecuador el año pasado se frustró por un “malentendido con la visa”, lo que hace aún más emotiva y esperada su llegada esta vez.

La gala promete ser una celebración de mujeres fuertes, llenas de sueños, talentos y propósito. Desde la coronación con esa joya de ensueño, hasta la música, el estilo y la inclusión, esta noche busca transmitir alegría, inspiración y empoderamiento intergeneracional. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, podrán disfrutar de una velada llena de brillo, autenticidad y energía positiva, donde cada paso y cada sonrisa contará una historia distinta, pero igualmente valiosa.

Esta no es solo una elección de belleza; es un espacio donde la elegancia se fusiona con el espíritu de superación, el respeto y la alegría compartida. Un canto a la confianza, al talento y a la magia de transformarse en símbolo de luz y guía para otros. ¡Que empiece la cuenta regresiva! El 16 de agosto, Salinas brillará con más que luces: brillará con ilusión, fuerza y esperanza.