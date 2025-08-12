¡Diva! Niña de 10 años causa sensación tras recrear los looks de Galilea Montijo en ‘La Casa de los Famosos’

Galilea Montijo sorprendió en esta nueva edición de La Casa de los Famosos México con un cambio en su armario de la mano de su nueva estilista, Jessica Marmolejo, quien es reconocida por el trabajo que ha hecho de la mano de Aislinn Derbez, quien ha presumido un estilo exquisito durante la Semana de la Moda de Milán.

Ahora, con la famosa conductora, Jessica Marmolejo sigue llevando su talento como estilista, ahora hasta la televisión, donde ha lucido algunos de los looks más chic a lo largo de las galas de eliminación, entre joyería, pedrería, sensuales atuendos, e inspiración coquette, sumado a la estética wet. Es un hecho,su insignia es el poder a través de las gemas, tal como lo vimos con la hija de Eugenio Derbez.

Son precisamente estos looks los que han inspirado a una pequeña influencer, quien ha retomado los atuendos que Galilea Montijo ha presumido en las galas para recrear su propia versión de una forma creativa y diferente, causando el furor del público, que ha aplaudido este toque tan original que pone a cada uno de sus looks.

Niña de 10 años recrea los looks de Galilea Montijo en las galas de La Casa de los Famosos

Su nombre es Maia Abramoff y promete ser la próxima estrella de la moda, quien ya acumula poco más de 16 mil seguidores en su cuenta de Instagram, gracias al contenido que publica, siendo uno de ellos, los looks que ha emulado de Galilea Montijo, quien se ha convertido en la inspiración de la pequeña de tan solo 10 años, para crear cada uno de sus atuendos que ya están dando de qué hablar en redes.

De una forma creativa y diferente, la niña, que también es egresada del CEA, está causando furor, y es que, sabe perfectamente que no necesita de suntuosas piezas para replicar a la perfección los looks que Galilea Montijo ha presumido en las galas de La Casa de los Famosos.

Hasta el momento, no se ha perdido de ninguno, usando deslumbrantes vestidos, piezas de pedrería y apostando por cada detalle tanto, que incluso, en algunas de sus fotografías, llega a posar como la famosa conductora de televisión, haciendo de cada una de sus publicaciones las favoritas del público.

Así ha reaccionado el público a los looks que Maia Abramoff ha “imitado” de Galilea Montijo

Estamos frente a una nueva estrella de las redes sociales, y es que Maia Abramoff ha causado furor por recrear cada uno de los looks de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos, convirtiéndose en una personalidad emergente del internet.

El furor por esta aparición ha desatado una ola comentarios hacia la niña, a quien su madre apoda como “pequeña Rapunzel”, destacando su habilidad para imitar a la conductora de Guadalajara, acumulando cumplidos en cada una de sus publicaciones en redes sociales donde destacan el talento de la menor.

“Cada outfit lo haces top”, “me encantó esta recreación”, “Ya solo estoy esperando al siguiente outfit, me encantó”, “Quedaste igualita, que cool lo qué haces”.