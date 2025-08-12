Moda y Belleza

Cómo cuidar tus manos después de los 45 años para que no delaten tu edad

La piel de tus manos es delicada y, con el paso del tiempo, tiende a mostrar signos de envejecimiento. Estos cuidados clave te ayudarán a mantenerlas suaves, firmes y jóvenes.

Cuidado de manos después de los 45 años
Cuidado de manos después de los 45 años
Por Nueva Mujer

A partir de los 45 años, las manos empiezan a mostrar signos de envejecimiento más rápido que otras zonas porque la piel es más fina, pierde grasa y se expone constantemente al sol y a químicos.

PUBLICIDAD

Todas las mujeres saben que no solo las arrugas evidencian el paso del tiempo, las manos también delatan la edad y requieren cuidados luego de los 45 años.

De hecho, puedes comenzar desde mucho más temprano a darles cariño y así evitar que se vayan deshidratando y que en cambio, luzcan hermosas más allá de la manicura.

Aquí te dejo los cuidados clave para mantenerlas jóvenes y saludables:

Incluye el cuidado de las manos en tu rutina de belleza
Cuidado de manos y pies

1. Protección solar diaria

  • Usa protector solar SPF 30 o más todos los días, incluso si no sales mucho de casa.
  • Reaplica después de lavarlas o si estás al aire libre.
  • El sol es el principal causante de manchas y pérdida de colágeno.

2. Hidratación profunda

  • Aplica cremas con ácido hialurónico, glicerina o manteca de karité para retener la humedad.
  • De noche, puedes ponerte crema más espesa y usar guantes de algodón para que se absorba mejor.

3. Exfoliación suave

  • 1 vez por semana, usa un exfoliante suave para eliminar células muertas y mejorar la absorción de cremas.
  • Puedes hacer uno casero con azúcar y aceite de almendra.

4. Cuidado de uñas y cutículas

  • Mantén las cutículas hidratadas con aceite de almendra o de jojoba.
  • Evita retirarlas en exceso para no debilitar la barrera protectora.

5. Evitar agresiones químicas

  • Usa guantes al lavar trastes, limpiar o manipular detergentes.
  • El agua muy caliente y los químicos resecan y adelgazan la piel.

6. Tratamientos rejuvenecedores (opcionales)

  • Ácido retinoico o retinol en crema para estimular colágeno.
  • Peelings químicos suaves o láser para manchas y textura.
  • Rellenos con ácido hialurónico si ya hay pérdida de volumen notable.

Tip extra: Masajea tus manos todos los días al aplicar la crema; mejora la circulación y mantiene la piel más firme.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último