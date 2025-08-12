Cómo cuidar tus manos después de los 45 años para que no delaten tu edad

A partir de los 45 años, las manos empiezan a mostrar signos de envejecimiento más rápido que otras zonas porque la piel es más fina, pierde grasa y se expone constantemente al sol y a químicos.

Todas las mujeres saben que no solo las arrugas evidencian el paso del tiempo, las manos también delatan la edad y requieren cuidados luego de los 45 años.

De hecho, puedes comenzar desde mucho más temprano a darles cariño y así evitar que se vayan deshidratando y que en cambio, luzcan hermosas más allá de la manicura.

Aquí te dejo los cuidados clave para mantenerlas jóvenes y saludables:

1. Protección solar diaria

Usa protector solar SPF 30 o más todos los días, incluso si no sales mucho de casa.

Reaplica después de lavarlas o si estás al aire libre.

El sol es el principal causante de manchas y pérdida de colágeno.

El sol es el principal causante de manchas y pérdida de colágeno.

2. Hidratación profunda

Aplica cremas con ácido hialurónico, glicerina o manteca de karité para retener la humedad.

De noche, puedes ponerte crema más espesa y usar guantes de algodón para que se absorba mejor.

3. Exfoliación suave

1 vez por semana, usa un exfoliante suave para eliminar células muertas y mejorar la absorción de cremas.

Puedes hacer uno casero con azúcar y aceite de almendra.

4. Cuidado de uñas y cutículas

Mantén las cutículas hidratadas con aceite de almendra o de jojoba.

Evita retirarlas en exceso para no debilitar la barrera protectora.

5. Evitar agresiones químicas

Usa guantes al lavar trastes, limpiar o manipular detergentes.

El agua muy caliente y los químicos resecan y adelgazan la piel.

6. Tratamientos rejuvenecedores (opcionales)

Ácido retinoico o retinol en crema para estimular colágeno.

Peelings químicos suaves o láser para manchas y textura.

Rellenos con ácido hialurónico si ya hay pérdida de volumen notable.

Tip extra: Masajea tus manos todos los días al aplicar la crema; mejora la circulación y mantiene la piel más firme.