“Opacó a la novia”: el flamante vestido rojo de Selena Gomez en la boda de su amiga que desató suspiros: así lució

Selena Gomez y Benny Blanco hicieron una nueva aparición juntos que desató furor entre sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa, luego de que la descripción de su fotografía, les hiciera especular que ya se habían casado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si los rumores son ciertos y la información difundida por fuentes cercanas a la pareja es real, Gomez y su prometido, podrían llegar al altar en septiembre, tras acoplar su boda a su agenda y la de sus invitados.

Eso sí, cada una de sus apariciones, muestra un adelanto sobre cómo está la pareja y cómo podrían ir los preparativos de su boda que, de ser ciertos los rumores, está a solo unas semanas de suceder.

Mientras tanto, la serie de fotografías que Selena Gomez compartió causaron furor por el aspecto que presumió, y es que, su look de invitada le valieron de una ola de halagos, por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su elección de ropa para este evento, destacando sus mejores atributos.

Selena Gomez deslumbra con vestido rojo en boda. Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez y Benny Blanco impactan en boda de Lil Dicky y Kristin Batalucco

Selena Gomez y Benny Blanco brillaron como pareja en la boda de su amigo Lil Dicky. Ella, espectacular en rojo; él, elegante en azul. Compartieron momentos tiernos en redes sociales, mientras su propia boda aún está en etapa de planificación, pero prometen ser una celebración íntima y memorable.

La pareja asistió a la boda del rapero Lil Dicky (David Burd) con Kristin Batalucco, celebrada el sábado 9 de agosto de 2025. La cantante compartió el momento en Instagram con varias fotos del evento acompañadas de la leyenda: “About last nights wedding” (sobre la boda de anoche), donde, en una de ellas se muestra besando a Benny en la mejilla mientras él sostiene su mano y mira a cámara.

Pero, quien logró robarse la atención, fue Selena Gomez, quien lució un deslumbrante vestido color rojo sin mangas y de cuello alto que no solo estilizaron su figura, también la colocaron como la más elegante del evento.

PUBLICIDAD

Selena Gomez y Benny Blanco Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

El elegante look de Selena Gomez en la boda de Kristin Batalucco

Su beauty look, por otro lado, constró de un chongo clásico al estilo clean look, y unos llamativos labios rojos, que aderezaron su flamante atuendo, para esta boda en el exterior, donde Kristin Batalucco (la novia) se decantó por una pieza de escote barco y delicado encaje.

La cantante, también sumó otros elementos a su look como un abrigo negro de pelo sintético, pendientes geométricos de diamantes, labios rojos y peinado retro en un moño con ondas.

En redes, usuarios comentaron: “Impresionante”, “Luciendo fabulosa como siempre”, “Este pie de foto... me hizo entrar en pánico”, mientras que otros, le recordaron que, próximamente, será ella quien se convierta en novia: “Y en unos meses serás tú”.

Esta aparición sucede luego de que se compartieran algunos detalles de los preparativos de su boda, de la que se rumorea será una celebración íntima de dos días en Montecito, California, durante septiembre de 2025. Se espera que asistan figuras como Taylor Swift y Travis Kelce.