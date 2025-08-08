Manicura microfrench: la tendencia elegante para uñas cortas que nunca pasa de moda

Las uñas microfrench serán las más elegantes en la primavera

Una nueva manicura llegó para convertirse en la favorita del 2025 para las mujeres que aman las uñas cortas y desean realzar su elegancia y clase.

Se trata de la manicura microfrench, o microfrancesa, que es una nueva versión de la ya famosa manicura francesa.

Este modelo consiste en llevar la línea en las puntas de las uñas mucho más finas que las francesas, solo una delgada línea, un estilo muy sencillo pero que aporta elegancia y estilo.

Lo mejor es que es muy fácil de hacer, las puedes hacer tú misma en tus uñas cortas, y no te tomará mucho tiempo.

Manicura microfrench para uñas cortas 2025

Uñas microfrench de colores

Una manicura microfrench con tonos variados y pasteles se verá muy chic y moderna en tus uñas cortas.

Solo debes aplicar una base de esmalte nude o brillo, y en las puntas haz una línea muy fina en cada uña en un tono diferente, rosa, morado, amarillo, celeste, y verde pastel y listo.

Manicura microfrench de dos colores

También puedes probar otra forma de llevar esta manicura, y una muy original, se trata de llevar la línea en dos tonos.

Para ello, aplica una base de brillo, o esmalte blanco leche, y en las puntas lleva mitad de la línea en un tono y mitad en otro, puedes combinar blanco y negro, o tonos pasteles, como lo desees.

Manicura microfrench invertida

Otro diseño chic y delicado para llevar este diseño es con una manicura microfrench invertida, es decir, llevar la línea delgada en la base de la uña.

Lleva una base de esmalte nude, y dibuja una línea fina en el tono que desees, negro, blanco, tonos más oscuros, o pasteles, y listo, tendrás un diseño elegante

Uñas microfrench brillantes

Si quieres deslumbrar y lucir glamurosa con este modelo, puedes optar por llevar las uñas microfrench brillantes.

Es decir, aplica una base de brillo o esmalte nude, y haz la línea delgada con un esmalte brillante, sea dorado, plateado, rosa, o cualquier tono con brillos.